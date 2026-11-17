نموذجان بينهما ساعات قصيرة، الأول تعطل مايكروسوفت مما أدى إلى تعطل إيميل الآوت لوك، وخدمات أخرى، وتضرر ملايين الشركات والمستخدمين في العالم، والثاني العطل في أنظمة الاتصالات في الولايات المتحدة مما أدى إلى وقف الطيران كليا في كل أميركا.

العالم الذي أصبح قرية صغيرة بات عند كل ضرر يتعرض إلى نفس الكلفة، من الصين إلى الهند وصولا إلى العالم العربي وأوروبا، وكأن العالم بيد مبرمج، أو يخضع لذات البرمجة، وهي في جانب من الجوانب تتسبب بكلف أخطر من الحروب الكبرى، لأنها تشكل العالم ولا تستثني أحدا.

ما الذي يمكن أن تفعله دول الشرق الأوسط في هذه الحالة، وهي غير منتجة أصلا لكل صنوف التكنولوجيا، ولا البرمحيات، غير أن تستسلم للحالة، وتتأثر بها، وكأن الأنظمة والدول البدائية هي التي ستنجو أمام هكذا حالة يتم فيها تسليم عنق العالم لمزود واحد، أو لنظام واحد؟!

إذا كانت هذه المشاهد دليلا على هجوم سيبراني فالأرجح أن تتكرر، لأن التفوق في دولة مثل الولايات المتحدة، مثلا، يقابله تفوق من الصين، أو روسيا، أو دول أخرى، وكأننا أمام حرب بين أطراف لديها تقنيات أعلى، قادرة على تدمير دول أخرى دون أن تطلق رصاصة.

ويكفي أن نستذكر هنا اختراق آلاف المتاجر الكبرى في أوروبا، وتعطيل ثلاجات المواد الغذائية، ورفع حرارتها، والتسبب بحرائق فيها أيضا، وهذا يعني أن العبث ببرمجة توليد الكهرباء، أو المطارات، أو مخازن الدول الغذائية، أو حركة القطارات، أو برمجة المصارف وأجهزة الصراف الآلي، وشبكات المياه وتنقيتها، أو شبكات الاتصالات، وغير ذلك أمر ممكن إذا نشبت حرب كبرى، أو قررت الدول تدمير غيرها عبر أي هجوم سيبراني أشد خطرا من الصواريخ.

دول الشرق الأوسط، بما فيها العالم العربي، متأثرة ومتفرجة في الوقت ذاته، مهما ادعت أن لديها أنظمة بديلة، لأننا لا نعرف ماذا يُخطَّط لهذه المنطقة البائسة، التي قد ينجو من أهوالها نوعان من الدول؛ الفقيرة التي لا موارد لديها ليطمع فيها أحد، وتلك المتأخرة تقنيا وما تزال تعمل عبر الدفاتر الورقية.

لا يمكن التهوين مما رأيناه في تعطل مايكروسوفت، والمطارات الأميركية، وتعطيل الثلاجات في المتاجر الأوروبية، وقد لا يصح الفصل بين هذه الحوادث، لأنها تأتي بذات الرسالة، أي الحروب السيبرانية، التي ستؤذي الدول والشعوب الأكثر تطورا، تاركة لنا الحسرة، فلا نحن كنا مع الأوائل في التكنولوجيا والرقمنة، ولا شيء لدينا لنخسره مقارنة بشعوب أخرى تعتمد كل حياتها على البرمجة ومشتقاتها في كل شؤون الحياة، وربما الحل الوحيد دون جهل أو تجاهل الحفاظ على بدائل غير رقمية، قدر الإمكان، من أجل حالات الطوارئ، والحفاظ ما أمكن على داتا البيانات اليومية، محليا، لغايات العودة لها.

دعونا نتخيل فقط لو انقطع الإنترنت في العالم.. ماذا سيكون مصير شعوب العالم؟ فيما نحن في هذه المنطقة لا شيء يضرنا.. سنعود إلى التغزل بالقمر، وسنبحث عن شمعة في الظلام، بدلا من لعنه.

ماهر أبو طير – وكالة عمون الإخبارية

