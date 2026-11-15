بعد احتفائه بصدارة الهدافين.. صلاح يتلقى صدمة مزدوجة من “الفيفا” والاتحاد المصري

تلقى محمد صلاح صدمة غير متوقعة بعدما أكدت سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد المصري توقف رصيده عند 68 هدفا، ما يؤجل انفراده بصدارة الهدافين التاريخيين لـ”الفراعنة”.

وبدأت القصة عقب قيادة صلاح للمنتخب المصري لتحقيق فوز عريض على ضيفه المالاوي بخماسية نظيفة أمس الجمعة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وعقب اللقاء الذي سجل فيه صلاح ثنائية، نشر اللاعب صورة عبر حساباته الرسمية يحمل فيها الرقم “70”، في إشارة إلى عدد أهدافه الدولية التي وضعته في صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب “الفراعنة” متجاوزا حسام حسن الذي توقف رصيده عند 69 هدفا.

وفي التوقيت ذاته تقريبا، نشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري تقريرا عن مواجهة الفراعنة ومالاوي، لتبرز المفاجأة من الموقع الرسمي للاتحاد نفسه، إذ ذكر في تقريره التحليلي أن صلاح “رفع رصيده من الأهداف إلى 68 خلال 121 مباراة دولية”.

وهذا الرقم يتطابق تماما مع تعديل أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تقرير منشور في موقعه منذ 22 يونيو الماضي بعنوان “أهم خمسة أهداف لمحمد صلاح مع مصر”، حيث جرى تغيير رصيد اللاعب عقب مباراة نيوزيلندا في كأس العالم 2026 من 68 إلى 66 هدفا، ليصبح إجمالي أهدافه بعد ثنائية مالاوي 68 هدفا بدلا من 70.

وتعود جذور هذا الفارق التهديفي (هدفان) إلى المباراة الودية التي اكتسح فيها المنتخب المصري نظيره منتخب سوازيلاند (إسواتيني حاليا) بنتيجة 10-0 في 22 مارس 2013.

ورغم تسجيل صلاح هدفين في تلك المواجهة، فإن لوائح الإحصاء الدولية استبعدت المباراة من تصنيف المباريات الدولية الرسمية من الفئة الأولى (A)، نظرا لإجراء الجهاز الفني لمنتخب مصر 11 تبديلا خلال اللقاء، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لاحتساب المباريات الودية في السجلات الدولية المعتمدة آنذاك.

وبناء على السجلات المعتمدة حاليا، بات صلاح بحاجة إلى هدف واحد فقط لمعادلة رقم حسام حسن (69 هدفا)، وهدفين للانفراد بالعرش التاريخي لهدافي الفراعنة دون أي جدل إحصائي.

وتلوح الفرصة سريعا أمام صلاح لحسم هذا الملف نهائيا، حينما يحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره الملاوي الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية، وهي المواجهة التي يسعى فيها الفراعنة أيضا لتعزيز صدارتهم للمجموعة الثانية التي يتربعون عليها برصيد 7 نقاط.

المصدر: روسيا اليوم (RT) + “فيفا”