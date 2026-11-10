ميسي يسجل اسمه في تاريخ الدوري الأمريكي بإنجاز استثنائي

حقق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إنجازًا تاريخيًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يفوز بجائزة الحذاء الذهبي، المخصصة لهداف البطولة، لموسمين متتاليين.

ورغم غيابه عن التسجيل خلال تعادل فريقه إنتر ميامي مع شارلوت إف سي بنتيجة 3-3، أمس السبت، أنهى ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، الموسم متصدرًا قائمة الهدافين برصيد 26 هدفًا، متفوقًا بفارق 4 أهداف على بيتر موسى، و5 أهداف على الإنجليزي سام سيريدج صاحب المركز الثالث، وفقا لمواقع رياضية.

كما قدم 17 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 43 مساهمة، وهو الرقم الأعلى في المسابقة.

وبهذا الإنجاز، أصبح ميسي سادس لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي مرتين، لينضم إلى قائمة تضم برادلي رايت فيليبس، مهاجم ساوثهامبتون السابق، وبريكي، الجناح السابق لإيفرتون وبورتسموث.

ورغم تألق النجم الأرجنتيني على المستوى الفردي، أنهى إنتر ميامي الموسم في المركز الثاني بالقسم الشرقي، خلف ناشفيل، الذي يقوده سام سيريدج.

وكالة سبوتنيك