افتتاح صالة المهندسين الرياضية بأم درمان

شهد وزير الشباب والرياضة البروفيسور أحمد آدم افتتاح صالة المهندسين الرياضية بمدينة أم درمان، بحضور الأستاذ حسان حسن رئيس الاتحاد السوداني لبناء الأجسام والقوة البدنية، وعدد من المهتمين بالشأن الرياضي.

وأكد الوزير أن افتتاح الصالة يأتي في إطار دعم وتطوير البنية التحتية الرياضية، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، بما يسهم في تعزيز الرياضة ونشر ثقافة النشاط البدني وسط الشباب.

وقال إن الصالة تمثل إضافة حقيقية للقطاع الرياضي، وتسهم في تهيئة البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة وصقل مواهب الشباب، مشدداً على أهمية الاستثمار في المنشآت الرياضية وتطوير البنية التحتية.