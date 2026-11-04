رياضية
الهلال ولاعبه عبد الرؤوف ضمن قائمة المرشحين الأفضل بأفريقيا 2026
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) تفاصيل حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2026، والذي سيقام يوم الاثنين 7 ديسمبر 2026 في مدينة لاجوس النيجيرية، وتشمل الجوائز أفضل منتخب أفريقي وأفضل نادي وأفضل لاعب وأفضل مدرب داخل القارة وأفضل لاعب شاب.
وادرج كاف فريق الهلال ضمن الفرق المرشحة لجائزة أفضل نادي بافريقيا هذا العام، كما أدرج لاعب الهلال عبد الرزاق عبد الرؤوف ضمن اللاعبين المرشحين داخل القارة.
وضمت قائمة الأندية المرشحة للجائزة كل من الزمالك (مصر)، الهلال (السودان)، الترجي الرياضي (تونس)، صنداونز (جنوب إفريقيا)، الجيش الملكي ونهضة بركان وأولمبيك آسفي (المغرب)، شباب بلوزداد واتحاد العاصمة (الجزائر)، مانيما (الكونغو الديمقراطية).
سونا