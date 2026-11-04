أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) تفاصيل حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2026، والذي سيقام يوم الاثنين 7 ديسمبر 2026 في مدينة لاجوس النيجيرية، وتشمل الجوائز أفضل منتخب أفريقي وأفضل نادي وأفضل لاعب وأفضل مدرب داخل القارة وأفضل لاعب شاب.

وادرج كاف فريق الهلال ضمن الفرق المرشحة لجائزة أفضل نادي بافريقيا هذا العام، كما أدرج لاعب الهلال عبد الرزاق عبد الرؤوف ضمن اللاعبين المرشحين داخل القارة.