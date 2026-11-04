منتخب مصر يتوج بكأس الخليج للناشئين

توج منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما ببطولة كأس الخليج للناشئين، على حساب نظيره الإماراتي بفوزه عليه (3-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في قطر.

ووقع على “ثلاثية” مصر “الذهبية” كل من اللاعبين: محمود أبو الركب، ومحمد عطية، ومحمود خالد في الدقائق (19، 65، 80) على الترتيب.

بينما سجل الإماراتي باطي الجنيدي هدف الأبيض الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب حمد الكبير.

يذكر أن منتخب مصر بقيادة حسين عبد اللطيف شارك في البطولة بدعوة خاصة من الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

ويستعد منتخب “الفراعنة” لخوض منافسات كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر أيضا خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري حتى 13 ديسمبر المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى لمونديال الناشئين، إلى جانب منتخبات قطر واليونان وبنما.

المصدر: RT