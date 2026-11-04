“فيفا” يعرض الوثائق السرية الخاصة ببيع إنفانتينو لحقوق كأس العالم

علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن وثائق سرية تتعلق بخطة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المثيرة للجدل بشكل كبير، والتي تهدف لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولة كأس العالم، ستتاح لأعضاء مجلس الاتحاد للاطلاع عليها.

وكان إنفانتينو سعى لتأسيس شركة تحت مسمى “فيفا فورورد إنتربرايز” بهدف إدارة المصالح التجارية لبطولة كأس العالم ومسابقات أخرى تابعة لفيفا، على أن يمتلك مستثمرون من القطاع الخاص حصة أقلية فيها.

وتقرر التخلي عن هذه الخطة في آب الماضي، بعد أن رفضتها 3 اتحادات قارية، وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة مسابقات (فيفا).

وفي رسالة بعثها (يويفا) نيابة عن الأعضاء الأوروبيين في مجلس (فيفا) بتاريخ 19 تشرين الاول الماضي، تم طرح مجموعة من الأسئلة حول شركة فيفا فورورد إنتربرايز، إلى جانب استفسارات أخرى تتعلق بفترة رئاسة إنفانتينو، مع المطالبة بتقديم إجابات بحلول الاثنين.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها بي أيه ميديا إلى أن الأمين العام (فيفا)، ماتياس غرافستروم، خاطب جميع أعضاء المجلس الاثنين، داعياً إياهم للاطلاع على وثائق جوهرية تتعلق بمقترح فيفا فورورد إنتربرايز.

وتم دعوة أعضاء المجلس، بمن فيهم نواب رئيس (فيفا)، مثل السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس (يويفا)، لتسجيل رغبتهم خلال الأسبوعين المقبلين إذا ما أرادوا الاطلاع على هذه الوثائق شخصياً، ووفق شروط محددة، وذلك في مقر (فيفا) بمدينة زيورخ السويسرية.

أوضحت بي أيه ميديا أن هذه الشروط وضعت بهدف الالتزام بمتطلبات السرية الخاصة بفيفا.

وفي الوقت الراهن، يبدو أن الوثائق التي ستتاح للاطلاع تقتصر فقط على ما يخص شركة فيفا فورورد إنتربرايز.

ورغم أن الخطاب، المؤرخ في 19 تشرين الأول الماضي، تضمن أيضاً طلبا لتوضيحات بشأن القضية التأديبية للاعب الأميركي فولارين بالوغون في بطولة كأس العالم 2026 وقضايا أخرى، فمن المتوقع أن يتلقى أعضاء المجلس ردا أشمل في وقت لاحق.

وكان (فيفا) اعتبر المهلة التي حددها (يويفا)، وتبلغ أسبوعين للرد على 42 نقطة وردت في الرسالة، غير واقعية أو قابلة للتنفيذ.

وفي غضون ذلك، ينصب تركيز (فيفا) حالياً على تنظيم النسخة الأولى من كأس العالم تحت 15 عاماً في أذربيجان، بمشاركة 189 دولة و3000 لاعب.

كما يستعد الاتحاد لعقد كونغرس استثنائي في 23 تشرين الثاني الحالي، سيتم خلاله تحديد الدول المستضيفة لبطولتي كأس العالم للسيدات لعامي 2031 و2035.

وتشير التقديرات إلى أن الإجراءات القانونية التي يتخذها (يويفا) في الولايات المتحدة، والتي سعى من خلالها للكشف عن وثائق تتعلق بـ “مشروع الاستثمار في كرة القدم” فرضت قيوداً قانونية معينة.

وتضمنت الرسالة استفسارات حول قرار منح شركة “ثرايف كابيتال” حقاً حصرياً لقيادة مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص في هذا المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن “ثرايف كابيتال” أسسها جوشوا كوشنر، شقيق صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما طالب الخطاب بتوضيحات بشأن الجدول الزمني لتطوير الخطة، وأسباب تحديد قيمة الشركة بـ20 مليار دولار، ولماذا رأى (فيفا) ضرورة السعي نحو استثمارات خاصة رغم امتلاكه احتياطات نقدية قوية، وما إذا كان جياني إنفانتينو سيحقق مكاسب شخصية من هذه الخطة.

وكان أعضاء المجلس قد حضروا اجتماعاً لمجلس (فيفا) في 15 تشرين الأول الماضي، وطرحوا استفسارات مباشرة على إنفانتينو.

ذكرت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونائبة رئيس (فيفا)، وهي إحدى أعضاء المجلس، عقب الاجتماع، أن أعضاء المجلس طُلب منهم تقديم استفساراتهم كتابياً.

ومن المقرر ألا يجتمع مجلس (فيفا) مجدداً قبل 16 كانون الأول المقبل، فيما تعهد يويفا بطرح مرشح بديل يتمتع بالمصداقية لمنافسة إنفانتينو في انتخابات رئاسة (فيفا) المقررة في آذار المقبل.

يذكر أن الموعد النهائي لتقديم الترشيحات هو 18 تشرين الثاني الحالي.

وكالة عمون الإخبارية