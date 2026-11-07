بسبب هذا المشهد.. تم فرض غرامة مالية مليون ريال على لاعب السد كلاودينهو

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم لاعب السد كلاوديو ليونيل بالإيقاف ست مباريات، وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال قطري، إلى جانب إلزامه بتسديد قيمة الأضرار المالية الناجمة عن إلقاء جائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك بسبب السلوك غير الرياضي بعد مباراة السد والشمال التي أقيمت يوم 30 أكتوبر 2026.

من جانبه، أصدر نادي السد بياناً تعقيباً على قرارات لجنة الانضباط أكد على ثقته الكبيرة في أعضاء اللجنة واحترامه التام لقراراتها، مضيفاً: “لكننا في الوقت ذاته نرى أن العقوبة التي اتخذت بحق لاعبنا “كلاودينهو” لا تستدعي هذا الحجم سواء من ناحية الغرامة المالية أو مدة الإيقاف، وذلك قياساً بما أصدرته اللجنة بحق من كان السبب والشرارة الأساسية فيما حدث من أحداث.

كما أكد بيان السد على حق النادي في استئناف هذه القرارات حسب القوانين المتبعة.

ووفق فيديو متداول، قام كلاودينهو بالإطاحة بالطاولة وكأس جائزة أفضل لاعب في المباراة عقب هوشة مع لاعبي الشمال.

وفيما رأى عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن العقوبة مستحقة لأن الكأس عليها شعار دوري نجوم بنك الدوحة، ويجب أن تكون الغرامة ضخمة حتى يصبح اللاعب عبرة ولا يتكرر مثل هذا الموقف، رأى آخرون أيضاً أن اللاعب يستحق العقاب، لكن العقوبة لا تتناسب مع حجم ما فعله .

بسبب هذا المشهد.. تم فرض غرامة مالية مليون ريال على لاعب السد كلاودينهوhttps://t.co/HuShY5l170 pic.twitter.com/vAQyvKdbrB — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) November 3, 2026

الشرق القطرية