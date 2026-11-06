استبعاد لوكا زيدان من قائمة الجزائر بتصفيات أمم إفريقيا 2027

قرر مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم إبراهيم حمداني استبعاد حارس المرمى لوكا زيدان من قائمة الفريق بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، التي يمتلك فيها “محاربو الصحراء” 4 نقاط من مباراتين في المجموعة التاسعة لتصفيات كأس إفريقيا التي تضم زامبيا وبورندي وتوغو.

وفي رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان القائمة، حول غياب زيدان (28 عاماً)، قال حمداني “لقد اتخذت خياراتي وفقاً لمعيار رياضي؛ ففي هذا المركز بالتحديد، وهو مركز خاص جدا، كنت بحاجة إلى أن يكون لديّ خيار بين ثلاثة حرّاس يملكون أكبر قدر ممكن من وقت اللعب”.

وتابع المدرب الذي استدعى 26 لاعباً “الحُرّاس الثلاثة الذين تم اختيارهم هم الأكثر مشاركة منذ المعسكر الأخير، وهذه هي الأسباب الوحيدة التي دفعتني إلى تفضيل هؤلاء الحرّاس الثلاثة”.

وعاد حمداني لاستدعاء حارس اتحاد الجزائر أسامة بنبوط رفقة مالفين ماستيل (لوزان سبور السويسري) وعبد اللطيف رمضان (مولودية الجزائر).

وكان لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين ولاعب ليغانيس في الدرجة الإسبانية الثانية، غاب عن أول قائمة للمدرب الجديد لمحاربي الصحراء في سبتمبر بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لمباراتين بعد الأحداث المؤسفة التي أعقبت خسارة منتخب الجزائر أمام نيجيريا في ربع نهائي النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وعوقب معه مدافع تورينو الإيطالي رفيق بلغالي بـ4 مباريات، لكن الأخير استدعي للمباراتين المقبلتين أمام توغو في 14 و16 نوفمبر.

وكان زيدان تعرض لعدة انتقادات نتيجة مردوده غير المقنع خلال مشاركته في كأس العالم الأخيرة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك حيث تلقت شباكه 6 أهداف في 3 مباريات.

كما لم يوجه حمداني الدعوة إلى ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي ريان آيت نوري، الذي استبعد في سبتمبر من المعسكر التدريبي على خلفية واقعة شهدت توتراً بينه وبين الجهاز الفني خلال مواجهة زامبيا. وغاب أيضاً إيلان قبال (أف سي باريس) وآدم زرقان (سان جيلواز البلجيكي).

وكان آيت نوري قد رفض تنفيذ تعليمات الجهاز الفني عقب مشادة كلامية حادة، بعدما كان يستعد للمشاركة كبديل، قبل أن يتغير قرار إشراكه عقب تسجيل المنتخب الجزائري هدفه الثاني.

وأكد المدرب أن لا مشكلة مع ايت نوري وأن “الاختيار رياضي بحت” وان “أبواب المنتخب تبقى مفتوحة (بشرط) احترام قواعد التسيير والحصول على وقت لعب” في النادي.

الشرق القطرية