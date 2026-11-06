جورجي جيسوس يكشف محاولته إقناع رونالدو بالتراجع عن الاعتزال الدولي

كشف جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن تفاصيل المحادثات التي جمعته بالنجم كريستيانو رونالدو بشأن قرار اعتزاله اللعب الدولي، مؤكدًا أنه حاول إقناعه بالاستمرار في تمثيل المنتخب، لكنه في النهاية يحترم رغبته وقراره.

جيسوس: طلبت من رونالدو الاستمرار مع المنتخب

وقال جيسوس، في تصريحات لقناة «11» البرتغالية، إن قرار رونالدو جاء بعد محادثات جرت بينهما قبل الإعلان عن القائمة الأخيرة للمنتخب، موضحًا أنه طلب من قائد البرتغال مواصلة مشواره الدولي، نظرًا لحاجة الفريق إلى خبراته ووجوده داخل المجموعة.

وأضاف: «هذا قراره بالكامل، لقد أتيحت لنا الفرصة للتحدث عن هذا الأمر قبل الاستدعاء الأول، طلبت منه البقاء معي لأنني كنت بحاجة إليه بجانبي، لكن عليّ أن أتقبل قراره».

وأشاد المدير الفني للبرتغال بالمكانة التي يحظى بها رونالدو في تاريخ كرة القدم، رغم بلوغه 41 عامًا، مؤكدًا أن تأثيره يتجاوز حدود الملعب، وأنه يمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة في بلاده.

وقال جيسوس: «إنه مرجع عالمي، ومرجع للبرتغال والمنتخب الوطني، لاعب قدم الكثير للمنتخب على مدار السنوات، وهو رمز للشباب البرتغالي، فمعظم مشجعيه من الشباب».

وأشار مدرب البرتغال، الذي سبق له العمل مع رونالدو لمدة عام في نادي النصر السعودي، إلى أن إرث قائد المنتخب سيظل حاضرًا في ذاكرة الأجيال المقبلة، بصرف النظر عن قراراته المتعلقة بمستقبله الدولي.

صورة رونالدو تخلد مسيرته داخل الاتحاد البرتغالي

وفي إطار تكريم مسيرة النجم البرتغالي، كشف جورجي جيسوس عن وضع صورة كبيرة لكريستيانو رونالدو داخل قاعة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لتظل إنجازاته ومسيرته مصدر إلهام للاعبين الشباب وأعضاء المنتخب.

وقال جيسوس: «لدينا صورة كبيرة له في القاعة حتى يتمكن جميع الشباب، وكذلك زملاؤنا الذين نتواجد معهم يوميًا، من رؤية صورته».

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن مكانة رونالدو ستظل راسخة في تاريخ الكرة البرتغالية، قائلًا: «سيبقى دائمًا في قلوب الشعب البرتغالي وفي المنتخب الوطني، ولن يكون هناك عودة إلى الوراء، لأنه سيظل دائمًا مرجعًا لكرة القدم البرتغالية».

صدى البلد