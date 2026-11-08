“أجمل لاعبة كرة قدم” تودع رونالدو بكلمات مؤثرة

حرصت لاعبة كرة القدم الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش على توديع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي، برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”

ونشرت آنا ماريا ماركوفيتش مقطع فيديو جمعها برونالدو، عبر حسابها على منصة “إنستغرام” في خاصية “ستوري” وأرفقته بعبارة: “مشاهدة البرتغال من دونك ستبدو غريبة”، في إشارة إلى المكانة الكبيرة التي يحتلها قائد المنتخب البرتغالي في كرة القدم، وتأثيره في جماهير اللعبة حول العالم.

ويأتي موقف الحسناء الكرواتية امتدادا لإعجابها المعروف برونالدو، إذ سبق أن تحدثت عن اعتباره مثلها الأعلى، مشيدة باحترافيته وانضباطه الشديد، كما سبق أن نشرت مقطع فيديو جمعها برونالدو يعود إلى عام 2024، وهي تقلد احتفاله الشهير “Siuuu”، وحظي بتفاعل واسع من متابعيها.

وأعادت آنا ماريا ماركوفيتش نشر مقطع الفيدو عبر حسابها على منصة “إنستغرام” في خاصية “ستوري” اليوم الجمعة.

تُعد آنا ماريا ماركوفيتش (26 عاما) واحدة من أشهر لاعبات كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتسبت شهرة واسعة بسبب مظهرها واهتمام الجماهير بمسيرتها الرياضية، حتى أطلق عليها متابعون لقب “أجمل لاعبة كرة قدم في العالم”.

وتنحدر آنا ماريا من أصول كرواتية، لكنها وُلدت في سويسرا، وانتقلت مع عائلتها إلى زيورخ عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، وهناك بدأت رحلتها مع كرة القدم، بعدما انضمت إلى فرق الناشئات في نادي زيورخ، قبل أن تواصل تطورها في غراسهوبرز.

ومثّلت اللاعبة منتخب كرواتيا، وسبق لها التأكيد أن مواطنها لوكا مودريتش يمثل نموذجا مهما بالنسبة إليها، نظرا لما قدمه مع منتخب بلاده وريال مدريد، لكنها خصت رونالدو بإشادة مختلفة، معتبرة أن انضباطه وعقليته الاحترافية من أبرز الأمور التي تلهمها في مسيرتها الرياضية.

وقالت ماركوفيتش في مقابلة سابقة مع موقع “20 دقيقة” إن رونالدو هو لاعبها المفضل، موضحة أنها تقدر التزامه الكبير ورغبته الدائمة في تقديم أفضل ما لديه، وهي الصفات التي تراها ضرورية للنجاح في كرة القدم.

روسيا اليوم