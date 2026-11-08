حسام حسن يخرج عن صمته ويرد على أنباء رحيله عن منتخب مصر

خرج المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام حسن عن صمته للرد على الأنباء حول رحيله عن قيادة منتخب “الفراعنة” بسبب مشاكل شخصية وخلافات مع بعض اللاعبين.

وأكد حسام حسن استمراره في أداء مهامه والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، معربا عن استغرابه من ترويج هذه الشائعات وربط حياته الشخصية بعمله الفني.

وقال حسام حسن، في تصريحات خاصة لموقع “تليغراف مصر”: “لا أعرف من يروج لخبر رحيلي عن منتخب مصر بهذا الشكل”، متسائلا عن أسباب الزج بتفاصيل حياته الشخصية في تقييم مهمته مع المنتخب، ومشددا على أن الحكم عليه يجب أن يستند إلى أدائه المهني ونتائج الفريق، يقوله: “إن النتائج والأداء العام يعكسان حجم الجهد المبذول للارتقاء بمستوى المنتخب الوطني في مختلف المحافل”.

وأوضح المدير الفني أنه اعتاد منذ سنوات عدم الإدلاء بتصريحات إعلامية بشأن حياته العائلية، مؤكدا أن الخلافات الشخصية أمور قد يتعرض لها أي إنسان، ولا ينبغي أن تكون أساسا للحكم على عمله مدربا للمنتخب الوطني.

وشدد على أن تقييم أي مدير فني يجب أن يرتبط بعمله داخل الملعب، وطريقة تعامله مع اللاعبين، والنتائج التي يحققها، ومدى التزامه بمسؤولياته المهنية، بعيدا عن التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية.

وتحدث حسام حسن عن مشوار المنتخب الأخير، مشيرا إلى أنه لم يتحدث إعلاميا عن الإنجاز الذي تحقق عقب عودة البعثة من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى اكتشاف مجموعة من المواهب الكروية التي يتوقع أن يكون لها دور مهم في مستقبل الكرة المصرية.

وكشف عن بدء الترتيبات الخاصة بالمعسكر المقبل، موضحا أن مدير المنتخب عقد جلسة مع هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة استعدادات المرحلة المقبلة ووضع التصورات المتعلقة بالاستحقاقات القادمة.

وأكد حسام حسن أن الجهاز الفني يعمل على فرض الانضباط داخل صفوف المنتخب، وتوظيف إمكانات اللاعبين بالشكل الأمثل، معتبراً أن نجاح الجهاز في ضبط المنظومة لا ينبغي أن يتحول إلى موضع انتقاد.

وأشار إلى أن الأندية تتحمل أيضا مسؤولية التعامل مع لاعبيها بما يضمن الاستفادة من قدراتهم، مجددا تأكيده ضرورة الفصل بين الحياة الشخصية للمدربين ومسؤولياتهم المهنية، وأن يكون العمل والنتائج هما أساس التقييم.

المصدر: تليغراف مصر + روسيا اليوم