“الأحق بالفوز بالكرة الذهبية”… تصريح مثير من زيدان عن مبابي

أثار المدير الفني للمنتخب الفرنسي، زين الدين زيدان الجدل بسبب تصريحاته عن كيليان مبابي؛ بعدما قال إنه كان الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وقد جاء مبابي في المركز الثاني خلف الإنجليزي هاري كين، الذي توجته مجلة “فرانس فوتبول” كأفضل لاعب في العالم لهذا العام.

وقال زيدان خلال مقابلة مع برنامج “تيليفوت” (Téléfoot) يوم الأحد: “فيما يتعلق بالكرة الذهبية، لكل شخص تفضيلاته الخاصة بشأن الفائز. لقد أنهى مبابي السباق في المركز الثاني، وعلينا ببساطة تقبل النتائج”.

وأضاف: “كان مبابي يشعر بخيبة أمل؛ لأنه كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية، هذا أمر مؤكد”.

وتابع: “أنا واثق من أن كيليان مبابي سيكون سعيداً بارتداء قميص المنتخب الفرنسي مجدداً. في أول مباراة لي كمدير فني للمنتخب، سجل هدفاً، لكنه اضطر للمغادرة بسبب الإصابة. كان يرغب في البقاء مع المجموعة، لكن ذلك لم يكن ممكناً. إنه لاعب أتابعه باهتمام كبير، ويجب إيلاؤه الكثير من الاهتمام”.

وتابع: “أنا واثق من أن كيليان مبابي سيكون سعيداً بارتداء قميص المنتخب الفرنسي مجدداً. في أول مباراة لي كمدير فني للمنتخب، سجل هدفاً، لكنه اضطر للمغادرة بسبب الإصابة. كان يرغب في البقاء مع المجموعة، لكن ذلك لم يكن ممكناً. إنه لاعب أتابعه باهتمام كبير، ويجب إيلاؤه الكثير من الاهتمام”.

وكالة سبوتنيك