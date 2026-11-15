رسمياً.. تعيين بوتشيتينو مدرباً لمانشستر يونايتد ومنتخب أمريكا يسعى لغوارديولا

أعلن نادي مانشستر يونايتد موافقة ماوريسيو بوتشيتينو على تولي تدريب الفريق خلفا للمدرب المقال مايكل كاريك.

وكتب النادي عبر حساباته الرسمية: “ماوريسيو بوتشيتينو وافق أن يكون مدرب مانشستر يونايتد”.

ووفقا لما نقلته الجزيرة عن وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، فإن العقد الذي أبرمه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يمتد لعامين ونصف مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، ليخلف بذلك مايكل كاريك في تدريب الفريق.

وكان موقع “ذا أثليتيك” الإلكتروني أشار في وقت سابق إلى التوصل لاتفاق يمتد حتى عام 2029 مع المدير الفني الأرجنتيني، الذي كان قد وقع قبل ثلاثة أشهر فقط على تمديد عقده كمدرب للمنتخب الأمريكي حتى عام 2030.

وسوف تكون أول مباراة لمانشستر يونايتد بعد فترة التوقف الدولي أمام غريمه التقليدي ليفربول في 22 نوفمبرالجاري.

وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، جهة عمل بوتشيتينو الحالية، وافق على رحيله، مقابل الحصول على تعويض مالي قدره 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليوني دولار إضافية نظير رحيل طاقمه التدريبي.

من يخلف بوتشيتينو في أمريكا؟

وأوضحت تقارير إخبارية أن اتحاد الكرة الأمريكي يضع جوسيب غوارديولا، المدير الفني السابق لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على رأس قائمة المرشحين لخلافة بوتشيتينو، وذلك بعد محاولات سابقة للتعاقد مع المدرب الإسباني.

الشرق القطرية