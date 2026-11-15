صحفي إسباني يدافع عن لامين يامال: لا يتهرب من المنتخب.. وانتقاداته بسبب انتمائه لبرشلونة

شن ألفريدو مارتينيز، الصحفي بجريدة «سبورت» الكتالونية، هجومًا حادًا على منتقدي لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، بسبب الجدل المثار حول غيابه عن مواجهة التشيك، مؤكدًا أن اللاعب لم يتهرب من الانضمام إلى المنتخب، وإنما عانى بالفعل من مشكلة بدنية استدعت التعامل بحذر مع حالته.

وأوضح مارتينيز أن يامال تعرض لالتهاب في الركبة وتجمع للسوائل داخل المفصل، عقب حركة خلال مواجهة أستون فيلا، وهو ما دفع الجهاز الفني للمنتخب الإسباني إلى عدم المجازفة به في المباراة الأخيرة.

وأشار الصحفي الكتالوني إلى أن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، اضطر إلى التعبير عن غضبه والتحدث بوضوح بشأن الأعراض التي يعاني منها اللاعب، لوضع حد للجدل المثار حول أسباب غيابه.

وقال مارتينيز: «ماذا يحتاج الأمر أكثر من ذلك للتوضيح؟ لامين يامال لا يتهرب من الاستدعاءات»، معتبرًا أن غياب نجم برشلونة عن مواجهة جمهورية التشيك كان بسبب حالته البدنية، وليس محاولة للابتعاد عن تمثيل المنتخب الوطني.

مارتينيز: يامال قد يكون أفضل لاعب في تاريخ إسبانيا

وانتقد الصحفي الإسباني ما وصفه بالبحث المستمر عن إثارة الجدل حول مواقف طبيعية في كرة القدم، مثل إراحة اللاعبين قبل المباريات المهمة، والتعامل بحذر مع الإصابات لضمان عودتهم بأفضل حالة بدنية ممكنة.

ورأى مارتينيز أن بعض المنتقدين لا يستطيعون الاستمتاع بما يقدمه يامال داخل الملعب، بسبب عدم انتمائه إلى الأندية التي يشجعونها.

وذهب الصحفي الكتالوني إلى اعتبار يامال أحد أبرز المواهب التي عرفتها كرة القدم الإسبانية، مؤكدًا أنه قد يكون أفضل لاعب امتلكته إسبانيا في تاريخها، أو مرشحًا للوصول إلى هذه المكانة، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها وقدرته على مساعدة المنتخب في حصد العديد من البطولات.

كما أشاد بطموح اللاعب ورغبته المستمرة في تحقيق الانتصارات وتحطيم الأرقام القياسية، معتبرًا أن هذه العقلية تتناسب مع مستواه الاستثنائي داخل المستطيل الأخضر.

إصابات لاعبي برشلونة مع المنتخب تثير الجدل

وتطرق مارتينيز إلى العلاقة بين برشلونة ومنتخب إسبانيا، مشيرًا إلى تعرض عدد من لاعبي النادي الكتالوني لإصابات خلال فترات الاستدعاء الدولية الأخيرة، واصفًا ما حدث بأنه أمر عرضي ومؤسف.

واستشهد بإصابة جافي الخطيرة في بلد الوليد، عندما كان لاعب الوسط الإسباني عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب، مؤكدًا أن تلك الإصابة المؤسفة أثرت على مسيرته، ولم يعد بعدها اللاعب نفسه.

وأضاف أن لامين يامال يجد نفسه باستمرار في قلب الانتقادات، بدلًا من الحصول على الدعم والتقدير اللذين يساعدانه على الشعور بالراحة مع المنتخب الإسباني، مثلما يشعر داخل برشلونة.

ودافع الصحفي عن التزام اللاعب تجاه منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه بذل جهودًا لتسريع تعافيه من أجل اللحاق بالمباريات ومساعدة إسبانيا في سعيها لتحقيق لقبها العالمي الثاني.

دفاع عن برشلونة واتهامات بازدواجية المعايير

كما دافع مارتينيز عن الدور التاريخي الذي لعبه برشلونة في إنجازات منتخب إسبانيا، مؤكدًا أن لاعبي النادي الكتالوني كانوا دائمًا جزءًا أساسيًا من قوام المنتخب خلال فترات التتويج بكأس العالم وبطولة أمم أوروبا.

وانتقد ما وصفه بازدواجية المعايير لدى بعض منتقدي يامال، مشيرًا إلى أنهم يطالبون بالتصويت لصالح كيليان مبابي في سباق أفضل لاعب في العالم، بينما يتجاهلون حالات غياب لاعبي أنديتهم عن استدعاءات منتخباتهم الوطنية، في إشارة إلى ريال مدريد ولاعبيه المرتبطين بمنتخبي فرنسا وأوروجواي.

واعتبر مارتينيز أن انتماء يامال إلى برشلونة يمثل، من وجهة نظره، السبب الرئيسي وراء تعرضه لهذا الهجوم، مشيرًا إلى أن النادي الكتالوني ولاعبيه يمثلون مصدرًا دائمًا للانتقادات لدى فئة من المتابعين.

واختتم الصحفي الإسباني حديثه بتوجيه رسالة إلى النجم الشاب، قائلًا: «سامحهم يا يامال، لأنهم لا يدرون ما يقولون».

صدى البلد