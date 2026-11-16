البرازيل تسجل أول وفاة بمرض “إمبوكس” خلال عام 2026

سجلت البرازيل أول حالة وفاة بمرض “إمبوكس” خلال العام الجاري، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 1009 حالات. وأوضح معهد “فيوكروز” للصحة العامة التابع لوزارة الصحة البرازيلية، أن حالة الوفاة سُجلت في مدينة ريو دي جانيرو، التي شهدت ارتفاعًا في عدد الإصابات المؤكدة خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، بلغ ضعف العدد المسجل خلال بقية العام. وعززت السلطات البرازيلية إجراءات الرصد، واشترت 25 ألف جرعة إضافية من لقاح المرض، مؤكدة أن ارتفاع الإصابات لا يُعد تفشيًا، إذ لا تزال الأعداد أقل بكثير من الذروة المسجلة عام 2022.

ويُعد “إمبوكس” مرضًا فيروسيًا يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر، وبين الأشخاص عبر التلامس الجسدي الوثيق، ويسبب الحمى وآلام العضلات والطفح الجلدي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

جريدة المدينة