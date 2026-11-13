هل ظهر فيروس جديد في مصر؟.. السر وراء ارتفاع الإصابات

أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن انتشار الفيروسات التنفسية بين الأطفال خلال الفترة الحالية يتماشى مع طبيعة التغيرات المناخية وانتقال الفصول.

وأوضح تاج الدين خلال تصريحات إعلامية أن التقلبات في درجات الحرارة والانتقال من الطقس الدافئ إلى البارد، أو العكس، تسهم في زيادة نشاط وانتشار عدد من الفيروسات التنفسية، لا سيما مع عودة الأطفال إلى المدارس وتعرضهم للتجمعات ووسائل النقل الجماعي.

وأشار إلى تعدد أنواع الفيروسات التنفسية المنتشرة خلال هذه الفترة، موضحا أن أعراض الإصابات غالبا ما تتشابه، وهو ما قد يثير القلق والجدل بين أولياء الأمور، لكنه شدد على أن هذه الفيروسات معروفة ومتكررة، وأن انتشارها في هذا التوقيت لا يستدعي الذعر.

ودعا مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من العدوى، مؤكدا أن مسؤولية الحد من انتشار الفيروسات لا تقتصر على الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض، وإنما تشمل الجميع، سواء المصابين أو غير المصابين، للحد من انتقال العدوى داخل الأسرة وبين المخالطين.

وفي تحذير يتعلق بطريقة التعامل مع الإصابات، شدد تاج الدين على خطورة تناول الأدوية بصورة عشوائية، أو الاعتماد على وصفات متداولة بين المواطنين أو توصيات غير المتخصصين، حتى إن كانت الأدوية شائعة الاستخدام ويعتقد البعض أنها بسيطة.

وأوضح أن اختيار العلاج يتوقف على طبيعة الحالة والأعراض المصاحبة لها، وما إذا كانت الإصابة فيروسية أم مصحوبة بعدوى بكتيرية، فضلا عن وجود ارتفاع في درجة الحرارة أو التهاب وحرقان في الحلق أو أعراض أخرى تستدعي تقييما طبيا.

ولفت إلى أن تحديد الدواء المناسب يتطلب مراعاة عمر المريض، سواء كان طفلا أو بالغا، وحالته الصحية والأمراض المزمنة التي قد يعاني منها، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، إلى جانب الأدوية التي يتناولها، بما فيها العلاجات المثبطة للمناعة.

وأكد أن الطبيب هو الجهة المختصة بتحديد العلاج الملائم لكل حالة، محذرا من أن الاستخدام غير المدروس للأدوية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية أو تدهور الحالة بدلا من تحسنها.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع دخول موسم نشاط الفيروسات التنفسية خلال فصلي الخريف والشتاء، إذ تساعد التجمعات في الأماكن المغلقة وزيادة الاختلاط على انتقال العدوى عبر الرذاذ التنفسي، ما يجعل الأطفال من الفئات التي تتطلب اهتماما خاصا بإجراءات الوقاية ومتابعة الأعراض.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أوضحت، في بيان سابق، أن الإصابات بالأمراض التنفسية بين الأطفال تقع ضمن المعدلات الموسمية المعتادة، مشيرة إلى عدم رصد أنماط غير معتادة أو تفشيات استثنائية في المدارس والحضانات، مع استمرار متابعة الوضع الوبائي عبر منظومة الترصد الصحي.

ومن بين الفيروسات التي تنشط عادة خلال هذه الفترة الفيروس التنفسي المخلوي، الذي يصيب مختلف الفئات العمرية، لكنه قد يتسبب في مضاعفات أكثر خطورة لدى الرضع وصغار السن، من بينها التهاب القصيبات الهوائية والالتهاب الرئوي، الأمر الذي يستدعي الانتباه إلى الأعراض والحصول على التقييم الطبي عند الحاجة.

المصدر: روسيا اليوم (RT)