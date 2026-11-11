بـ«الينسون النجمي».. ودع قشرة الشعر والتهابات فروة الرأس

تسبب قشرة الشعر والتهابات فروة الرأس الانزعاج لدى الكثير من الأشخاص، فهي تدفعهم إلى حكة مستمرة لا تنتهي.

وفي ظل فصل الخريف المتقلب واقتراب الأشهر الباردة، تتفاقم مشاكل قشرة الشعر والتهابات فروة الرأس.

مع ذلك، يمكن علاج قشرة الشعر والتهابات فروة الرأس باستخدام الينسون النجمي (يانسون يتخذ شكل النجوم).

وذلك بفضل خصائصه القوية، التي يمكنها تحويل الشعر وتحسين صحته وعلاج مشاكله، وفقًا لـ«only my health».

القضاء على قشرة والتهابات فروة الرأس

تعد خصائص الينسون النجمي المضادة للميكروبات والفطريات علاج فعال في علاج قشرة الرأس والتهابات فروة الرأس.

فهو يساعد على موازنة الزيوت الطبيعية لفروة الرأس، ما يقلل من الجفاف والقشور التي غالبًا ما تؤدي إلى قشرة الرأس.

أيضًا، يحافظ على فروة الرأس صحية وخالية من الالتهابات.

الينسون النجمي للشعر: الطريقة

– نضيف بضع قطرات من زيت الينسون النجمي العطري إلى الشامبو أو البلسم الخاص.

– نستخدم هذا الخليط لتنظيف فروة الرأس جيدًا.

تساعد هذه الحيلة في الحفاظ على بيئة فروة الرأس صحية، وخالية من القشرة والتهيج.

المصري اليوم