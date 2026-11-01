الصين تحقق اختراقا طبيا في علاج إصابات الدماغ “دون تدخل جراحي”

حقق باحثون من معاهد شنتشن الصينية للتكنولوجيا المتقدمة تقدما أوليا في استخدام الموجات فوق الصوتية المركزة لتحفيز مناطق عميقة في الدماغ والمساعدة على استعادة الوعي لدى المرضى، دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو زرع أجهزة داخل الجسم.

وأظهرت دراسة أولية، أُجريت بالتعاون مع جامعة كونمينغ الطبية، تحسنا ملحوظا في سلوك 13 مريضا من أصل 24 يعانون من اضطرابات مزمنة في الوعي، ما يشير إلى إمكانية استخدام التقنية في دعم تعافي بعض الحالات.

ومن بين الحالات التي شهدت تحسنا، مريض ظل في غيبوبة لمدة 3 أشهر إثر إصابته بنزيف دماغي، قبل أن يستعيد القدرة على الكلام وتناول الطعام والمشي بمساعدة، بعد 30 يوما من بدء العلاج، وفقا لصحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست” الصينية.

ويعتمد البروتوكول العلاجي على 3 جلسات أسبوعيا، تستغرق كل منها 20 دقيقة، على مدار 4 أسابيع، مع توجيه الموجات فوق الصوتية المركزة، باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، إلى منطقة المهاد في الدماغ.

وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه أمريكا أبحاثا مماثلة، بدعم من مختبرات “ميرج” التي يرعاها، سام ألتمان، في إطار السباق لتطوير تقنيات غير جراحية تساعد مرضى إصابات الدماغ واضطرابات الوعي على التعافي.

وكالة سبوتنيك