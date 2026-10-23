دراسة جديدة تكشف سر نجاة بعض الأشخاص من الزهايمر بعد الـ 80 عاما

كشف باحثون عن تغير جيني نادر قد يساعد بعض الأشخاص على الحفاظ على قدراتهم الذهنية بعد سن الـ 80 عاما، رغم ارتفاع احتمالات إصابتهم بالمرض.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كولومبيا ونشرت في مجلة “نيتشر” العلمية، أن هذا التغير قد يساعد في حماية الأوعية الدموية الدقيقة داخل الدماغ، ويحد من الأضرار التي قد تؤثر في الذاكرة والتفكير.

ويحمل بعض الأشخاص نسخة من جين يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالزهايمر، لكن وجود هذا الجين لا يعني بالضرورة أن الشخص سيصاب بالمرض، بحسب الدراسة الحديثة.

وركز الباحثون على بروتين يُسمى “الفيبرونيكتين”، وهو مادة تساعد الخلايا والأنسجة على التماسك، وقد يؤدي تراكم كميات زائدة منه حول الأوعية الدموية في الدماغ إلى إضعاف الحاجز الذي يفصل الدم عن أنسجة الدماغ ويحميها من المواد الضارة.

وأظهرت التجارب على الفئران أن مستويات هذا البروتين كانت أعلى بنحو الضعف لدى الفئران التي تحمل الجين المرتبط بزيادة خطر الزهايمر، مقارنة بفئران تحمل نسخة أخرى منه. كما وجد الباحثون أن تقليل تراكم البروتين ساعد على تحسين أداء الحاجز الواقي للدماغ.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تفتح المجال أمام تطوير علاجات جديدة، مشيرين إلى أنها لا تزال في مرحلة البحث والتجارب.