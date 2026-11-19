حقّق القطاع الطبي بمستشفى المك نمر الجامعي التابع لجامعة شندي بمدينة شندي، الاربعاء، إنجازاً نوعياً جديداً، تكلّل بنجاح عملية جراحية بالغة الدقة لاستئصال ورم نادر من الكلية اليسرى لطفل يبلغ من العمر عامين.

​وجاء هذا الإنجاز الطبي بفضل الدعم المتواصل الذي يوليه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، والرعاية المستمرة من حكومة ولاية نهر النيل، إلى جانب الوقفة الصلبة للجنة الإسناد، بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عبر مظلة التأمين الصحي.

​وكان الطفل المريض يعاني من آلام حادة في البطن وفقر في الدم، حيث أظهرت الفحوصات السريرية الدقيقة والتصوير المقطعي إصابته بورم نادر يُعرف طبياً باسم “ورم ويلمز” (Wilms Tumor). وعلى ضوء هذه النتائج، أعدّ الفريق الطبي خطة علاجية دقيقة انتهت بالتدخل الجراحي لاستئصال الورم بالكامل.

​أُجريت العملية بنجاح تام بجهود فريق طبي متخصص ضم كلاً من: ​مستر زهير محمد صالح كورينا – استشاري جراحة المسالك البولية.

​ومستر عمر الشريف – اختصاصي الجراحة العامة.

و ​د. محمد العجب – اختصاصي التخدير.

و ​د. محمد سراج – نائب اختصاصي جراحة الكلى والمسالك البولية (مساعد الجراح).

​يُعد هذا النجاح خطوة متقدمة ضمن الجهود المستمرة لمستشفى المك نمر الجامعي لتقديم الرعاية التخصصية وإجراء العمليات الدقيقة والمعقدة، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الخدمات الصحية وتوطين العلاج داخل المؤسسات الوطنية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.