أكدت دراسة جديدة أن القلب لا يتقدم في العمر بصورة متجانسة، إذ تتركز التغيرات المرتبطة بالشيخوخة في مناطق محددة من العضو بدلاً من انتشارها بالتساوي.

وحدد باحثون من مختبر جاكسون الصمامات الأبهرية وجذر الشريان الأبهر باعتبارهما من أبرز البؤر التي تشهد علامات الالتهاب والتندب المرتبطة بالتقدم في العمر.

اعتمد الباحثون على رسم خريطة لآلاف الخلايا في قلوب فئران شابة ومتقدمة في العمر باستخدام تقنيات جينومية متطورة، ليكتشفوا أن كثيراً من الإشارات البيولوجية المرتبطة بالشيخوخة تتركز في الصمامات والأوعية الدموية الرئيسية، وتخالف هذه النتائج التركيز التقليدي للأبحاث السابقة التي انصبت بصورة أساسية على عضلة القلب، ولا سيما البطين الأيسر.

أظهرت الدراسة أن المؤشرات المرتبطة بالالتهاب المزمن المصاحب للتقدم في العمر كانت موجودة حتى في القلوب الشابة، لكنها تركزت حول الصمامات والشريان الأبهر بدلاً من الأنسجة العضلية للقلب، ويرى الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن أجزاءً مختلفة من العضو نفسه قد تشيخ بمعدلات وآليات بيولوجية مختلفة.

كما رصدت الدراسة فروقاً واضحة بين الذكور والإناث في أنماط الشيخوخة القلبية، ففي الذكور المتقدمين في العمر، أظهرت الخلايا الليفية نشاطاً أكبر في المسارات المرتبطة بتصلب الأنسجة، والتليف، وتكوين الندوب، بينما ارتبطت الشيخوخة لدى الإناث بدرجة أكبر بالبرامج البيولوجية المتعلقة بإنتاج البروتينات وتطور القلب.

توفر النتائج، التي نُشرت في دورية Aging Cell، خريطة أكثر تفصيلاً لشيخوخة القلب، وقد تسهم مستقبلاً في تطوير علاجات أكثر دقة لأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالتقدم في العمر من خلال استهداف المناطق الأكثر عرضة للتدهور.

وكالة سبوتنيك