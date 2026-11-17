نشرت وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر منشوراً توعوياً عن بعض الأعراض الخطيرة في العين التي ربما تنذر بأمراض تؤثر بالسلب على صحة العينين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في منشورها التوعوي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إن هناك أعراضًا قد يعتبرها البعض عابرة، لكن الأطباء يؤكدون أنها تستحق الانتباه والتقييم الطبي الفوري.

وأضافت الوزارة أن العين من أكثر أعضاء الجسم حساسية، وأي تغيير طارئ في النظر، مهما بدا بسيطا، قد يكون مؤشرا على مشكلة تحتاج إلى تشخيص دقيق وخطة علاج مناسبة، موضحة أن تلك الأعراض تتمثل في التالي:

علامات وأعراض خطيرة

حرقان مستمر في العين.

إحساس مزعج بوجود جسم غريب.

تشوش متقطع في الرؤية.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من إهمال هذه العلامات أو الاعتماد على المسكنات وقطرات العين دون استشارة طبية، لأن التأخر في العلاج قد يفاقم المشكلة.

ووجهت الوزارة رسالة للمواطنين قائلة: “لا تنتظر حتى يتفاقم الألم أو يتراجع النظر، حيث إن أي تغيير في عينيك يستحق أن تسأل عنه طبيبك”.

صدى البلد