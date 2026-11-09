“سلاح طبيعي” في مواجهة إدمان الكحول

أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن مستخلص نبات الكودزو قد يساعد الأشخاص الذين يُعانون من إدمان الكحول على تقليل نوبات الإفراط في الشرب.

شملت الدراسة 120 بالغا يُعانون من اضطراب تعاطي الكحول، ممن يتناولون جرعات كبيرة من الكحول (مرة واحدة على الأقل أسبوعيا)، إذ تلقى نصف المتطوعين مستخلصا مُوحدا من الكودزو، بينما تلقى النصف الآخر دواء وهميا.

وعلى مدى 12 أسبوعا، تناول المشاركون المستخلص قبل نحو ساعتين ونصف من موعد تناول الكحول المتوقع، كما تلقت المجموعتان أسبوعيا جلسات استشارية أسبوعية قصيرة مع أخصائيين.

وبحلول نهاية الدراسة، انخفض متوسط عدد أيام الإفراط في تناول الكحول لدى مجموعة الكودزو من 2.15 إلى 1.42 يوما أسبوعيا، أما في مجموعة الدواء الوهمي فلم يتغير المؤشر بمعدّل يذكر، حيث انخفض من 2.15 إلى 2.06 يوما.

وأشار الباحثون إلى أن التأثير الإيجابي للمستخلص استمر لثلاثة أشهر بعد انتهاء العلاج، وتقبلت أجسام المشاركين المستخلص بشكل جيّد، ولم تظهر عليهم أي آثار جانبية تذكر.

ويعتقد القائمون على الدراسة أن نبات الكودزو قد يصبح في المستقبل وسيلة إضافية لمساعدة الناس على تقليل استهلاك الكحول.

ويحذّر خبراء الصحة من أن الاستهلاك المنتظم للكحول يترك تأثيرات صحية خطيرة على الجسم، ويتلف الكبد والكلى، ويؤثر على عمل الدماغ والجهاز العصبي، فضلا عن تأثيراته الخطيرة على الشرايين والقلب.

المصدر: روسيا اليوم (RT) +لينتا.رو