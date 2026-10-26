دراسة: القيلولة النهارية الطويلة ترفع خطر الوفاة عند كبار السن

أظهرت دراسة أجرتها مجموعة دولية من العلماء أن القيلولة النهارية المنتظمة التي تتجاوز مدتها ساعة واحدة تزيد خطر الوفاة لدى كبار السن.

حلّل الباحثون أثناء الدراسة بيانات 4447 شخصا من سكان فيتنام بلغ متوسط أعمارهم نحو 70 عاما، وراقبوا المشاركين على مدى أربع سنوات، مع تقييم مدة القيلولة النهارية وانتظامها وجودة الراحة الليلية، وخلال فترة الدراسة رصدوا وفاة 514 مشاركا في الدراسة.

وتبيّن أن الأشخاص الذين اعتادوا النوم نهارا لمدة ساعة أو أكثر كانت احتمالية وفاتهم أعلى بنسبة 39 % مقارنة بمن لم يناموا نهارا، واستمرت هذه العلاقة حتى بعد الأخذ في الاعتبار جودة النوم الليلي وعوامل أخرى.

في المقابل، لم تُظهر القيلولة القصيرة التي تقل مدتها عن 30 دقيقة، ولا الراحة التي تتراوح بين 30 و59 دقيقة، أي ارتباط ذي دلالة إحصائية بارتفاع خطر الوفاة.

كما اكتشف العلماء أن جودة النوم الليلي أثّرت على العلاقة بين الراحة النهارية والوفيات، غير أن الخطر المرتفع ظل قائما لدى من اعتادوا النوم نهارا أكثر من ساعة بغض النظر عن جودة نومهم ليلا.

ويرى القائمون على الدراسة أن القيلولة الطويلة قد تكون مؤشرا على مشكلات صحية لدى كبار السن، لكن الدراسة لا تثبت أن القيلولة النهارية بحد ذاتها ترفع خطر الوفاة، إذ قد تعكس اضطرابات موجودة أصلا في الجسم.

المصدر: لينتا.رو + روسيا اليوم