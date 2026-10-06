‏ “تعزيز”: 5.3 ملايين مصاب بالسكري في المملكة

ناقش مختصون في مؤتمر «تعزيز السنوي»، المقام تحت شعار «صحة بلا حدود»، تحديات الوقاية من الأمراض المزمنة، ومستقبل تمويل الرعاية الصحية، وبرامج التحصين، ورفع جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الأزمات، ضمن جلسات علمية ركزت على تحسين النتائج الصحية وكفاءة الرعاية.

وكشف أستاذ واستشاري السكري بروف. خالد الدوسري أن عدد المصابين بالسكري في المملكة بلغ نحو 5.3 ملايين شخص في 2024، وسط توقعات بارتفاعه إلى 9.5 ملايين بحلول 2050، مشيرًا إلى أن معدل انتشار السكري المعياري بالعمر بين البالغين يبلغ 23.1%.

وأوضح أن 43.6% من المصابين غير مشخصين، بما يقارب 2.3 مليون شخص، فيما يحقق أقل من ربع المصابين أهداف التحكم في السكر وضغط الدم والكوليسترول مجتمعة، مؤكدًا أهمية التثقيف والوقاية والتدخل المبكر في تحسين النتائج الصحية.

وفي محور تمويل الرعاية الصحية، أكدت المدير العام للمخرجات والحوافز في مركز التأمين الصحي الوطني د. نهى المحيسن أن الرعاية القائمة على القيمة ترتكز على ربط التمويل بالنتائج الصحية واحتياجات السكان، وليس بحجم الخدمات والإجراءات المقدمة فقط، بما يدعم جودة الرعاية وكفاءة استخدام الموارد واستدامة النظام الصحي.

وفي جانب الوقاية، استعرض المدير التنفيذي لبرنامج الوقاية من العدوى ومكافحتها بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض د. ماجد الشمراني أثر برامج التحصين، مشيرًا إلى أن اللقاحات أسهمت في إنقاذ نحو 154 مليون حياة عالميًا خلال 50 عامًا، بينهم 101 مليون رضيع.

كما تناول تجربة المملكة في التطعيم ضد التهاب الكبد الفيروسي «B»، مستعرضًا بيانات أظهرت تراجع معدل انتشار المستضد السطحي للفيروس من 6.7% قبل تطبيق برنامج التطعيم الوطني إلى مستويات قاربت الصفر لدى الفئات التي شملها البرنامج.

من جانبه، أكد نائب المدير العام التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بوزارة الصحة د. عمر عثمان أن الاستجابة الفاعلة للأزمات تبدأ قبل وقوعها، وأن الجاهزية الحقيقية تقوم على تحويل الخطط والإمكانات إلى قدرات تشغيلية قابلة للتطبيق عند الحاجة، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

وجاءت هذه الموضوعات ضمن أعمال اليوم الثاني للمؤتمر، الذي شهد جلسات ومحاضرات تناولت الوصول إلى الرعاية الصحية، والتدخلات الوقائية، والتحصين، والذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول الصحي، إلى جانب عدد من ورش العمل المتخصصة.

جريدة الرياض