على الرغم من التطور الكبير الذي شهده الطب في مجالات التشخيص والعلاج، تكشف أبحاث حديثة عن مفارقة صحية لافتة، تتمثل في تراجع بعض المؤشرات الصحية لدى الأجيال الحالية مقارنة بآبائهم عندما كانوا في العمر ذاته، ما يثير تساؤلات بشأن تأثير أنماط الحياة الحديثة في صحة الإنسان، ومدى قدرة التقدم الطبي على مواجهة هذه التحديات.

ولا تعني هذه المقارنة أن الأشخاص في منتصف الخمسينيات من العمر اليوم أقل صحة من آبائهم الذين تجاوزوا الثمانين، وإنما تستند إلى مقارنة الحالة الصحية لأجيال مختلفة عند بلوغها المرحلة العمرية ذاتها، وفقًا لصحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية.

أرقام تكشف تراجع المؤشرات الصحية

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة كوليدج لندن، ونُشرت نتائجها في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، أن البريطانيين المولودين عام 1970، سجلوا مؤشرات صحية أسوأ من مواليد عام 1958، عند المقارنة بين المجموعتين في أعمار متشابهة.

واعتمدت الدراسة على بيانات نحو 8 آلاف شخص ولدوا في بريطانيا عام 1970، وخضعوا لتقييم صحي خلال المدة من 2021 إلى 2024، عندما كانوا في أوائل الخمسينيات من العمر.

وأظهرت النتائج أن 41% فقط من مواليد عام 1970، وصفوا صحتهم بأنها جيدة جدًا أو ممتازة، مقابل 50% من مواليد عام 1958، كما ارتفعت معدلات السمنة إلى 32% لدى الجيل الأحدث، مقارنة بنحو 26% لدى الجيل السابق، فيما زادت نسبة من سبق تشخيص إصابتهم بالسكري من 6% إلى 9%.

وتعكس هذه الأرقام تراجعًا في عدد من المؤشرات الصحية بين جيلين يفصل بينهما 12 عامًا، رغم استفادة الجيل الأحدث من تطورات طبية وتقنيات تشخيص أكثر تقدمًا.

الصحة النفسية… تحد إضافي للأجيال الجديدة

لم تقتصر الفروق التي رصدتها الدراسة على الصحة البدنية، بل امتدت إلى الصحة النفسية، إذ عانى نحو 20% من مواليد عام 1970 أعراض الضيق النفسي، فيما سبق لنحو ثلث المشاركين مراجعة طبيب بشأن مشكلات تتعلق بصحتهم النفسية.

وكانت النساء أكثر عرضة لهذه الأعراض مقارنة بالرجال، بنسبة بلغت 26% مقابل 15% على التوالي.

وأظهرت النتائج أن 42% من النساء المولودات عام 1970 راجعن طبيبًا بشأن صحتهن النفسية، مقابل 32% من مواليد عام 1958 عند بلوغ العمر ذاته.

ومع ذلك، لا يرى الباحثون أن هذه الفروق تعكس بالضرورة تدهورًا فعليًا بالصحة النفسية، إذ قد ترتبط أيضًا بزيادة الوعي بالمشكلات النفسية، وتراجع الوصمة الاجتماعية المرتبطة بطلب العلاج والاستشارة الطبية.

لماذا قد تتراجع صحة الأجيال الجديدة؟

لا تحدد الدراسة سببًا مباشرًا لتراجع بعض المؤشرات الصحية، لكنها تطرح مجموعة من العوامل المحتملة، أبرزها التغيّرات التي طرأت على أنماط الغذاء والعمل والنشاط البدني، إلى جانب انتشار الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة فترات الجلوس وقلة الحركة.

وتواجه الأجيال الحالية كذلك ضغوطًا متزايدة خلال منتصف العمر، تشمل متطلبات العمل وتربية الأبناء ورعاية الوالدين المتقدمين في السن، وهو ما قد ينعكس على الصحة البدنية والنفسية.

وتظل هذه العوامل تفسيرات محتملة للنتائج، وليست أسبابًا أثبتت الدراسة مسؤوليتها المباشرة عن الفروق الصحية بين الأجيال.

كما كشفت البيانات عن ارتباط واضح بين المستوى الاقتصادي والحالة الصحية؛ إذ وصف 59% من أصحاب الدخول المرتفعة صحتهم بأنها ممتازة أو جيدة جدًا، مقابل 24% فقط من أصحاب الدخول الأقل.

وظهرت الفجوة الاقتصادية أيضًا في معدلات السكري، التي بلغت 13% لدى الفئات الأقل دخلًا، مقارنة بنحو 5% بين أصحاب الدخول المرتفعة.

هل نعيش سنوات أطول ولكن بصحة أقل؟

تتوافق هذه النتائج مع دراسة أوسع نُشرت عام 2024، وشملت أكثر من 114 ألف شخص في الولايات المتحدة وإنجلترا و11 دولة أوروبية، وخلصت إلى ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة المشخّصة لدى الأجيال الأحدث مقارنة بالأجيال السابقة عند أعمار مماثلة، إلى جانب تباطؤ التحسن في بعض مؤشرات الإعاقة.

لكن ارتفاع معدلات التشخيص لا يعني بالضرورة تدهور الحالة الصحية بالنسبة نفسها، إذ قد يكون جزء منه نتيجة تحسن وسائل الكشف المبكر وزيادة فرص الوصول إلى الخدمات الطبية.

ورغم هذه المؤشرات، لا تزال هناك عوامل عديدة يمكن التحكم فيها للحد من المخاطر الصحية، من بينها ممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، ومراقبة ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول.

وتسلط هذه النتائج الضوء على حقيقة مهمة، مفادها أن التقدم الطبي وحده لا يضمن تمتع الأجيال الجديدة بصحة أفضل، ما لم يترافق مع تحسين أنماط الحياة والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

فالتحدي الصحي لم يعد مقتصرًا على إطالة متوسط العمر، بل أصبح يتمثل في ضمان أن يعيش الإنسان سنواته الإضافية بصحة جيدة وجودة حياة أفضل.

وكالة سبوتنيك