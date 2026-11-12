قياس بسيط للرقبة قد يكشف مخاطر تهدد القلب والدماغ

وجد باحثون أن محيط الرقبة قد يكون مؤشرا قويا على خطر أمراض القلب، حتى بين من يتمتعون بوزن طبيعي.

وأوضح الباحثون أن أصحاب الرقاب الأكثر عرضا كانوا أكثر عرضة لإظهار علامات مبكرة لمقاومة الإنسولين، وهي حالة استقلابية ترتبط بزيادة خطر السكري من النوع الثاني والنوبات القلبية والجلطات.

الوزن ليس كل شيء

تشير النتائج إلى أن مكان تخزين الجسم للدهون قد يكون مهما بقدر أهمية الوزن نفسه على المدى الطويل.

ويعتمد الأطباء عادة على مؤشر كتلة الجسم المحسوب من الطول والوزن، إذ يعد المؤشر من 25 فما فوق زيادة في الوزن، بينما تصنف 30 فما فوق سمنة. لكن أبحاثا سابقة أشارت إلى أن توزيع الدهون قد يكون مؤشرا أفضل على بعض المخاطر الصحية من الوزن وحده، ما يعني أن حتى من لديهم مؤشر كتلة صحي قد يكونون في خطر.

تفاصيل الدراسة

حللت الدراسة، التي عرضت في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية في شيكاغو، بيانات صحية من 197 بالغا سليما جرى اختيارهم من مستشفى في فيلادلفيا. وقاس الباحثون محيط الرقبة والخصر لدى المشاركين قبل اختبار إصابتهم بمقاومة الإنسولين، وهي حالة تصبح فيها خلايا الجسم أقل استجابة لهرمون الإنسولين الذي ينظم سكر الدم.

وترتبط مقاومة الإنسولين بالمتلازمة الأيضية، وهي مجموعة من الحالات تشمل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع سكر الدم ومستويات الكوليسترول غير الصحية، وقد تلحق الضرر بالأوعية الدموية. وقد وجدت أبحاث سابقة أن المصابين بالمتلازمة الأيضية أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية بنحو الضعف مقارنة بغيرهم، والمهم أن هذه المشكلات قد تتطور حتى لدى من لا يعانون زيادة الوزن، ما يعني أنهم قد يكونون غير مدركين للخطر.

من هم الأكثر عرضة؟

وجد الباحثون أن الأشخاص ذوي محيط الرقبة الأكبر كانوا أكثر عرضة لظهور علامات مقاومة الإنسولين؛ إذ ارتفع خطر الإصابة بهذه الحالة لدى الرجال الذين يتجاوز محيط رقبتهم 40 سنتيمترا، والنساء اللواتي يتجاوز محيط رقابهن 34 سنتيمترا. واستمر هذا الارتباط حتى بعد احتساب محيط الخصر، ما يشير إلى أن قياس محيط الرقبة قد يكشف عن مخاطر صحية لا ترصدها القياسات التقليدية.

وقالت الدكتورة سينثيا تشنغ، المعدة الرئيسية للدراسة، إن محيط الرقبة رغم أنه لا يقاس عادة في الرعاية الصحية، فهو قياس سريع ودقيق ومريح يعكس دهون الجزء العلوي من الجسم، وبديل عملي وموحد لمؤشر كتلة الجسم أو محيط الخصر، ويمكن قياسه بسهولة من قبل المرضى أنفسهم.

وأضافت أن إغفال النظر في الدهون المخزنة حول الرقبة قد يعني تفويت علامات إنذار مبكرة للمشكلات الأيضية، وتأخير فرص الوقاية من أمراض القلب والأوعية، موضحة أن القياس الروتيني قد يسهل التعرف المبكر على المرضى المعرضين لخطر متزايد ويدعم رعاية قلبية وقائية فعالة.

المصدر: روسيا اليوم (RT) + ديلي ميل