أنقذت المضادات الحيوية ملايين الأرواح، وحوّلت عدوى بكتيرية كانت تشكل خطراً في الماضي إلى حالات قابلة للعلاج، لكن عدداً متزايداً من البكتيريا يطور مقاومة، ما يجعل حتى أنواع العدوى الشائعة أكثر صعوبة في العلاج، تكشف نتائج جديدة صادرة عن منظمة الصحة العالمية عن حجم هذه المشكلة، وتوضح لماذا يعد الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية أمرًا جوهريًا.

تخيل أنك أصبت بعدوى عادية، فذهبت إلى الطبيب لتكتشف أن المضاد الحيوي الذي يستخدم عادةً لعلاجها لم يعد فعالاً، فما كان يتطلب سابقاً دورة علاجية بسيطة، قد يستدعي الآن علاجات أكثر تكلفة، أو دخول المستشفى، أو استخدام أدوية ذات آثار جانبية أشد. هذا هو التحدي المتنامي المتمثل في مقاومة المضادات الحيوية، وهي واحدة من أخطر التهديدات التي تواجه الرعاية الصحية الحديثة.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أظهرت نحو واحدة من كل ست حالات عدوى بكتيرية مؤكدة مخبرياً على مستوى العالم في عام 2023، مقاومةً للعلاج بالمضادات الحيوية. وتسلط هذه النتائج، المستمدة من بيانات الرصد الدولية، الضوء على مدى تزايد صعوبة السيطرة على البكتيريا.

وفي تقرير صدر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه على الرغم من قيام المزيد من الدول بتطوير إستراتيجيات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، إلا أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية من العدوى.

كيف تكتسب البكتيريا المقاومة؟

تعمل المضادات الحيوية عن طريق القضاء على البكتيريا أو منع تكاثرها. ومع ذلك، فإن البكتيريا في تطور مستمر، وتمتلك بعض أنواعها خصائص جينية تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة عند التعرض لأدوية معينة.

عندما تقضي المضادات الحيوية على البكتيريا الحساسة لها، قد تنجو البكتيريا المقاومة وتستمر في التكاثر، كما يمكن أن تنتقل جينات المقاومة بين البكتيريا، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة لتتجاوز نطاق العدوى الأصلية. تعرف هذه العملية بـ “مقاومة المضادات الحيوية”، ومن المهم ملاحظة أن البكتيريا -وليس جسم الإنسان- هي التي تصبح مقاومة.

يؤدي الاستخدام غير الضروري أو غير المناسب للمضادات الحيوية إلى زيادة الضغط الانتقائي الذي يصب في صالح البكتيريا المقاومة. ويشمل ذلك تناول المضادات الحيوية لعلاج عدوى فيروسية، أو استخدام دواء غير مناسب، أو الالتزام بجرعات وفترات علاجية تختلف عن التوجيهات الطبية.

فالزكام، والإنفلونزا، ومعظم حالات التهاب القصبات الهوائية الحاد، ناجمة عن فيروسات لا تؤثر فيها المضادات الحيوية على الإطلاق، على الرغم من أن المضادات الحيوية تظل ضرورية للعديد من حالات العدوى البكتيرية، إلا أن تناولها دون حاجة طبية واضحة قد يعرض المرضى لآثار جانبية، كما يسهم في تفاقم مشكلة مقاومة المضادات الحيوية بشكل عام.

لماذا تزداد هذه المشكلة خطورة؟

لا تقتصر تداعيات مقاومة المضادات الحيوية على علاج حالات العدوى الشائعة فحسب. يعتمد الطب الحديث على مضادات حيوية فعالة للوقاية من العدوى والسيطرة عليها أثناء العمليات الجراحية، وعلاج السرطان، وزراعة الأعضاء، وغيرها من الإجراءات الطبية، ومع تزايد انتشار حالات العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، تصبح هذه التدخلات الطبية أكثر خطورة.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ارتبطت بأكثر من 4.7 مليون حالة وفاة على مستوى العالم في عام 2021؛ علماً بأن هذا الرقم يشمل الوفيات التي أسهمت فيها المقاومة في النتيجة النهائية، حتى وإن لم تكن هي السبب المباشر في كل حالة، كما يكشف أحدث تقييم عالمي عن فجوة كبيرة بين التخطيط والتنفيذ.

فمن بين الدول التي شملها المسح في عام 2026، أفادت 173 دولة بوجود خطط وطنية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، لكن 22% فقط منها أفادت بتوفر التمويل الكافي والتنفيذ الكامل لهذه الخطط.

ويظل الوصول إلى الفحوصات التشخيصية تحدياً آخر؛ فمن دون اختبارات معملية موثوقة، قد يواجه الأطباء صعوبة في تحديد نوع البكتيريا المسببة للعدوى أو معرفة المضاد الحيوي الأكثر فعالية للقضاء عليها، وهذا قد يؤدي إلى وصف المضادات الحيوية دون داعٍ، أو تقديم علاج غير فعال، أو تأخير الحصول على الرعاية المناسبة.

كيف يمكننا حماية المضادات الحيوية؟

الخبر السار هو أن مشكلة مقاومة المضادات الحيوية ليست خارجة عن السيطرة تماماً، فيمكن للتدابير المتعلقة بتحسين الوقاية من العدوى، والتطعيم، والصرف الصحي، والفحوصات التشخيصية، والوصف المسؤول للمضادات الحيوية، أن تساعد في الحد من انتشار البكتيريا المقاومة.

وللأفراد أيضاً دور مهم في هذا الصدد. ينبغي ألا تستخدم المضادات الحيوية إلا بناءً على وصفة طبية من مختص مؤهل، ويجب الالتزام التام بتعليمات الاستخدام. كما ينبغي على المرضى تجنب مشاركة الأدوية مع الآخرين، أو إعادة استخدام ما تبقى من مضادات حيوية، أو تغيير مدة العلاج دون استشارة طبية.

ومن جانبهم، يحتاج المتخصصون في الرعاية الصحية إلى أدوات تشخيصية موثوقة ومعلومات دقيقة حول أنماط المقاومة محلياً، ليتمكنوا من اختيار العلاج المناسب، ولا يقتصر التحدي على المستشفيات فحسب؛ إذ يمكن أن يسهم استخدام المضادات الحيوية في قطاعي الزراعة والطب البيطري في تفاقم مشكلة المقاومة؛ ما يجعل التنسيق والعمل المشترك بين مجالات صحة الإنسان والحيوان والبيئة أمراً بالغ الأهمية.

إن حماية هذه الأدوية المنقذة للحياة لا يعني تجنب استخدام المضادات الحيوية عند الحاجة إليها؛ بل يعني استخدام المضاد الحيوي المناسب، للعدوى المناسبة، وفي الوقت المناسب، وذلك لضمان بقاء العلاجات الفعالة متاحةً للأجيال القادمة.

المصدر: | شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) + وكالة سبوتنيك