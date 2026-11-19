أعلنت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمال القنب الهندي عن ترحيبها بالإطلاق الرسمي لأول دواء مغربي يعتمد على مادة الـ”كانابيديول” المستخلصة من القنب الهندي، والموجّهة لعلاج بعض الحالات الحادة من الصرع، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار توظيف القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلانية.

وقالت الجمعية، في بيان، إن هذا الإنجاز يشكّل “محطة مهمة في تثمين الاستعمالات القانونية للقنب الهندي بالمغرب، ويعكس التوجه نحو تطوير صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، خاصة في المجالين الطبي والصيدلاني”.

وأضافت أن “المبادرة تُبرز قدرة المغرب على توظيف موارده الطبيعية وكفاءاته العلمية وقدراته الصناعية لتطوير حلول علاجية مبتكرة، إلى جانب دعم السيادة الصحية والصناعية للمملكة”.

ودعت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمال القنب الهندي إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وتشجيع الاستثمار في الصناعة الصيدلانية المرتبطة بهذه النبتة، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية لتمكين الفاعلين الاقتصاديين والعلميين والتعاونيات الفلاحية من الانخراط في تطوير القطاع.

من جانبه، صرح رئيس الجمعية لصحيفة “هسبريس”، البروفيسور رضوان ربيع، أن “إطلاق أول دواء مغربي مستخلص من القنب الهندي يمثل محطة مهمة في تاريخ الاستعمالات القانونية لهذه النبتة بالمغرب”، مشيرًا إلى أن تطويرالقطاع يجب أن يتجاوز الجانب الفلاحي ليصبح رافعة للبحث العلمي والابتكار الطبي.

وأضاف رضوان أن “للقنب الهندي فوائد طبية مهمة، إلى جانب إمكاناته الاقتصادية”، مشددًا على ضرورة تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية على الاستثمار في هذا المجال لإنتاج أدوية موجّهة لعلاج عدد من الأمراض المزمنة.

كما دعا رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمال القنب الهندي إلى “الانتقال من مرحلة تقنين زراعة القنب الهندي إلى بناء منظومة صناعية وعلمية متكاملة قادرة على إنتاج أدوية مغربية وفق المعايير الدولية، بما يسمح بولوج الأسواق الأفريقية والعالمية”.

وطالبت الجمعية بإطلاق برنامج وطني لدعم البحث والتطوير الصيدلاني، من خلال تشجيع الشراكات بين الجامعات ومراكز البحث والمختبرات الوطنية والمؤسسات الصحية، إضافة إلى دعم الاستثمار في إنتاج المواد الفعالة وتصنيع الأدوية القائمة على القنب الهندي.

وأكدت الجمعية أهمية إشراك التعاونيات الفلاحية والمنتجين في مختلف مراحل سلسلة التصنيع، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، إلى جانب تطوير آليات التمويل والحوافز الضريبية والصناعية لدعم المقاولات والمختبرات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع.

وشهدت المملكة المغربية، يوم 8 مايو/ أيار 2023، أول زراعة قانونية لنبتة القنب الهندي في المغرب، في إقليم تاونات شمالي البلاد.

ووفقا لموقع “هسبريس” المغربي، فقد شهد مندوبون عن المصالح الحكومية المختصة، زراعة أول بذرة للقنب الهندي بشكل قانوني في إقليم تاونات، داخل مشاتل مغطاة.

وأوضح الموقع المغربي أن المستثمرين قاموا قبل عملية الزراعة بتوقيع “اتفاقيات بترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والسلطات العمومية، مع التعاونيات والفلاحين المرخص لهم من قبل الوكالة في كل من أقاليم تاونات شفشاون والحسيمة”.

وكالة سبوتنيك