أُجريت للمقدم مكسيم شولوموف، بطل روسيا وعضو مجلس الدوما، الذي فقد كلتا يديه خلال معارك منطقة العملية العسكرية الخاصة، عملية جراحية فريدة من نوعها.

وأجرى جراحو معهد “سكليفوسوفسكي” للإسعاف الطبي العاجل عملية زرع يد من متبرع للمقدم شولوموف. وأفاد موقع Ura.ru بذلك نقلا عن مصادر مطلعة.

وأُجريت العملية في مارس 2026، ليصبح المقدم مكسيم شولوموف أول شخص في روسيا تُزرع له يد فوق مستوى المرفق. ووفقا لأحد المصادر المقربة منه، استغرقت العملية أكثر من 20 ساعة، وشارك فيها، إلى جانب الأطباء الروس، متخصصون صينيون من جامعة “قوانغشي”.

وقال مصدر آخر: “يجري العصب عملية نمو، وقد بدأ المقدم يشعر بالدفء في أصابعه. وهو يمارس تمارين مكثفة ويتدرب، ولا يزال متفائلا جدا”.

ومع ذلك، لم يعلن معهد “سكليفوسوفسكي” للإسعاف الطبي العاجل رسميا نجاح العملية، كما امتنع المقدم عن التعليق على تفاصيلها.

وُلد مكسيم شولوموف في مدينة تشيباركول بمقاطعة تشيليابينسك، في جنوب منطقة الأورال الروسية، ويقيم حاليا في يكاترينبورغ.

وفي عام 2023، مُنح لقب بطل الاتحاد الروسي، بعد أن تمكنت الوحدة العسكرية التي كان يقودها من الحفاظ على السيطرة على بلدة مهمة في جمهورية لوغانسك الشعبية، تقع عند تقاطع طرق استراتيجية، لمدة أسبوع، رغم صدها هجمات مكثفة للقوات المسلحة الأوكرانية ثلاث مرات يوميا. وبفضل الأوامر الحكيمة التي أصدرها، تمكن المقدم من الحفاظ على مواقع وحدته وأفرادها، فيما تكبد العدو خسائر فادحة.

وخلال المعارك العنيفة، فقد شولوموف كلتا يديه. إذ أدى إطلاق النار من قاذفة قنابل إلى بتر يده اليسرى، لكنه بقي في الخدمة. وفي وقت لاحق، فقد يده اليمنى إثر سقوط قنبلة على مركبة قتالية، ما أدى إلى إصابته بحروق شديدة، لكنه تمكن رغم ذلك من إنقاذ سائق المركبة.

وكانت أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، قد أفادت في وقت سابق بنجاح عمليتين لزرع الأيدي أُجريتا في العاصمة؛ إذ زُرعت يد واحدة في العملية الأولى، فيما زُرعت يدان في العملية الثانية.

المصدر: روسيا اليوم (RT) +Ura.ru