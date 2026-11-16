بدء تصوير «المداح 7».. حمادة هلال يواصل رحلة «صابر» في رمضان 2027

انطلق السبت تصوير الجزء السابع من مسلسل «المداح»، بطولة الفنان حمادة هلال، والذي يحمل عنوان «أسطورة السبعة»، استعدادًا للمنافسة ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك بعد النجاح الذي حققته الأجزاء السابقة من العمل.

ويواصل الفنان حمادة هلال تقديم شخصية «صابر المداح»، التي ارتبط بها الجمهور على مدار الأجزاء الماضية، حيث يشهد الجزء الجديد تطورات في مسار الشخصية، مع استمرار مواجهاتها مع قوى الشر، وعلى رأسها «سميح الجلاد» و«هايم» و«مليكة»، في إطار درامي يعتمد على التشويق والصراعات، إذ يدخل «صابر» في مواجهات جديدة تحمل العديد من المفاجآت والتطورات خلال الأحداث.

ومن المنتظر أن يحمل الجزء السابع خطوطًا درامية جديدة، تواصل البناء على الأحداث التي شهدتها الأجزاء السابقة، مع تقديم تحديات مختلفة أمام شخصية «صابر المداح»، في رحلته المستمرة لمواجهة قوى الشر والتصدي لها.

ويشارك في بطولة مسلسل «المداح» عدد من الفنانين، من بينهم حمادة هلال، وفتحي عبدالوهاب، وحمزة العيلي، وهبة مجدي، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وخالد أنور، ومفيد عاشور، وعلاء مرسي، وجمال عبدالناصر، وعفاف رشاد.

والمسلسل من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2027.

المصري اليوم