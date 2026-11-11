«في ممثلين أصحابي مش بحب تمثيلهم».. هاني رمزي يكشف مفاجأة عن زملائه على الهواء

كشف الفنان هاني رمزي عن عدم إعجابه بالأداء التمثيلي لعدد من زملائه في الوسط الفني، رغم ارتباطه بعلاقات صداقة مع بعضهم، مؤكدًا أنه يفصل بين تقييمه للفنان من الناحية المهنية وعلاقته به على المستوى الإنساني، ولا يرى أن اختلافه مع أسلوب أداء أحد الممثلين فنيًا يستدعي إنهاء صداقته معه.

وانتقد هاني رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي خالد فرج في برنامج «Mirror»، سعي بعض الفنانين وصناع الأعمال الفنية وراء تصدر قوائم التريند، معتبرًا أن الاعتماد على الأموال لتحقيق الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس بالضرورة نجاحًا حقيقيًا، وأن القيمة الفنية للعمل تظل المعيار الأهم للحكم عليه.

وقال هاني رمزي إن هناك عددًا من الممثلين لا يفضل متابعة أعمالهم الفنية، إما بسبب طبيعة الأدوار التي يقدمونها أو أسلوبهم في الأداء، مشيرًا إلى أن عدم إعجابه بأعمالهم لا يمنعه من الاحتفاظ بعلاقات طيبة معهم.

وأوضح: «في ممثلين كتير أوي ماليش فيهم، مش بعرف أتفرج عليهم، منهم فنانين متصدرين للمشهد الفني وآخرين يقدمون أدوارًا ثانية، شوية كده، مش بتستهويني الأعمال بتاعتهم، طريقتهم أو أداؤهم، ومنهم ناس أصدقائي».

وأكد أن الصداقة لا تشترط الاتفاق في وجهات النظر الفنية، وأنه يستطيع تقدير أحد زملائه على المستوى الشخصي حتى وإن لم يكن من جمهور أعماله.

وبسؤاله عما إذا كان يصارح أصدقاءه الفنانين بعدم إعجابه بأدائهم التمثيلي، نفى هاني رمزي ذلك، موضحًا أنه ليس شخص وقح كي أكشف لهم عن رأيي، فضلاً عن حرصي على الصداقة معهم، لأنني أفرق جيداً ما بين الفن والأشخاص».

وعن تصرفه إذا سأله أحد هؤلاء الأصدقاء عن رأيه في عمل فني شارك فيه، أوضح أنه يفضل الرد بأنه لم يشاهده، بدلًا من الدخول في موقف قد يسبب حرجًا بينهما.

وأضاف: «هقوله مشوفتوش، وأنا فعلًا مشوفتوش، هحكم على حاجة مشوفتهاش؟ ولو شوفت حاجة حلوة ببارك لأصحابها».

هاني رمزي ينتقد هوس الفنانين بالتريند.

وفي سياق آخر، انتقد هاني رمزي اهتمام بعض الفنانين بتصدر قوائم الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن التريند أصبح هدفًا في حد ذاته لدى البعض، بدلًا من التركيز على تقديم أعمال فنية جيدة.

وردًا على سؤال بشأن الفنانين الذين يتمنى تخليهم عن هوس التريند، قال: «دول كتير أوي، التريند هو البطولة دلوقتي، إحنا عملنا نفسنا بنفسنا، مش التريند اللي عملنا».

وأوضح أن نجاح الفنانين في السابق كان يعتمد على اجتهادهم وقدرتهم على تقديم أعمال تحظى بإعجاب الجمهور، بعيدًا عن وسائل الانتشار التي أصبحت متاحة حاليًا عبر المنصات الرقمية.

هاني رمزي: دفع الأموال لتصدر التريند نجاح زائف

وأبدى هاني رمزي استياءه من لجوء البعض إلى إنفاق الأموال من أجل الترويج للأعمال الفنية وضمان انتشارها، متسائلًا عن مدى ارتباط هذا النوع من الدعاية بالنجاح الحقيقي.

وقال: «إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدًا، بنلاقي فنان بيدفع فلوس عشان ينجح.. هل ده يجوز؟ هل تتخيل إن عشان العمل ده يفرقع وياخد صيت جامد جدًا أقعد أصرف عليه عشان يطلع تريند وعشان الناس تتفرج عليه؟».

واعتبر أن تصدر قوائم التريند لا يمثل بالضرورة دليلًا على نجاح العمل الفني أو قيمته، خاصة في ظل إمكانية التأثير على حجم انتشاره من خلال الإنفاق على الحملات الترويجية، مضيفاً: «كل ده زيف ومش حقيقي، ده عالم بجد افتراضي، العمل الفني هو اللي هيبقى».

صدى البلد