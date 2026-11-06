أحمد العوضي يستجيب لرغبة طفل مريض بضمور العضلات ويزوره في منزله

استجاب النجم أحمد العوضي لرغبة طفل مصاب بضمور في العضلات، يُدعى روبين، بمقابلته، إذ زاره -العوضي- في منزله تحقيقًا لأمنيته، وسط حالة من السعادة سيطرت على الطفل وعائلته في منزلهم.

وفي سياق آخر، يشارك العوضي، في موسم دراما رمضان 2027، بمسلسل «سلطان الديب»، والذي يضم في بطولته كل من: «يارا السكري، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمود عبد المغني، لجين خليفة، وهدى الإتربي»، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2027.

وتحدث أحمد العوضي، في لقاء سابق، عن المنافسة في موسم دراما رمضان المقبل، والسباق حول أن يحقق مسلسله «الأعلى مشاهدة»، موضحًا أن المنافسة في صالح الجمهور وصناعة الدراما في مصر، كما أعرب عن سعادته بعودة النجم محمد رمضان إلى دراما رمضان مرة أخرى بعد غياب سنوات.

وقال أحمد العوضى، خلال استضافته في برنامج «قصتي» مع الإعلامي محمد قيس، المعروض على قناة «شاشا»: «استمعت إلى حديث البعض حول أن غياب محمد رمضان ونجوم آخرين عن دراما رمضان ساعد في انتشاري، وهذا الرأي من الممكن أن يكون صحيحًا أو العكس، ولكن بالنسبة ليّ أنا فنان مجتهد وحرصت على التطوير من نفسي خلال السنوات الماضية».

وأضاف: «أسعى دائمًا إلى أن أصبح الأعلى مشاهدة في الموسم الرمضاني، وصاحب العمل الأكثر تشويقًا والأقرب إلى الجمهور، ومن الممكن ألا يتحقق ذلك، ويحقق نجم آخر مشاهدات أعلى مني، وسأتقبل ذلك بالتأكيد، والمنافسة في صالح المشاهد وصناعة الدراما، وعودة محمد رمضان للسباق الرمضاني شئ عظيم».

وتابع: «أتمنى أن تكون المنافسة قوية وتُرضي المشاهدين، وأضع في اعتباري كل زملائي وأحترمهم، ولكن لا أخشى المنافسة مع أي نجم».

المصري اليوم