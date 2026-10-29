بعد جدل الخلافات.. منى زكي تهنئ ياسمين عبد العزيز بحصولها على أفضل ممثلة دراما وسينما

وجهت الفنانة منى زكي رسالة تهنئة للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد حصولها على جوائز «أفضل ممثلة دراما وسينما ومسلسل»، وذلك في لفتة لاقت تفاعلًا، خاصة بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول حقيقة وجود خلافات بينهما.

ونشرت منى زكي تعليقًا على صورة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، كتبت فيه: «مبروك يا سو»، وأرفقته بقلوب حمراء ورموز احتفالية.

ومن جانبها، تفاعلت ياسمين عبد العزيز مع عدد من رسائل التهنئة التي تلقتها، حيث قالت: «مبروك لينا ودايما كده ناجحين ومكسرين الدنيا يا منونة».

وكانت ياسمين عبد العزيز حسمت الجدل حول علاقتها بمنى زكي، خلال تصريحات صحفية على هامش حضورها حفل جوائز «ذا بيست»، مؤكدة عدم وجود أي خلافات بينهما، قائلة: «منى زكي حبيبتي وأختي ومفيش بينا خلافات، الكلام عن الموضوع ده كله إشاعات مغرضة وليهم أهداف تانية مش باركز فيها.. إحنا صحاب من أيام كده أوكيه».

المصري اليوم