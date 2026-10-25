نسرين طافش: «بحب أشوف تجاعيدي مع العلم إني عملت عمليات تجميل»

أكدت الفنانة نسرين طافش رغبتها في عيش مراحل تقدمها في العمر بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنها تود رؤية التجاعيد على وجهها عندما تكبر، رافضة الانجراف وراء هوس تغيير الملامح.

وكشفت طافش، خلال تصريحاتها في برنامج «شربل يستقبل»، عن التدخلات التجميلية التي أجرتها بالفعل، موضحة أنها خضعت لعملية تجميل في أنفها منذ بداياتها في مجال التمثيل، بالإضافة إلى حقن «الفيلر» لشفتيها. وفي المقابل، نفت تمامًا إجراء أي تجميل في منطقة الخدين، مؤكدة أنها من ملامحها الطبيعية.

وأوضحت الفنانة أنها لا تمانع الإجراءات التجميلية البسيطة التي تهدف للحفاظ على نضارة البشرة كنوع من العناية الدورية، بشرط ألا تؤدي إلى تغيير شخصية وملامح الوجه أو الوصول إلى مرحلة التشويه.

أكدت الفنانة نسرين طافش رغبتها في عيش مراحل تقدمها في العمر بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنها تود رؤية التجاعيد على وجهها عندما تكبر، رافضة الانجراف وراء هوس تغيير الملامح.

وكشفت طافش، خلال تصريحاتها في برنامج «شربل يستقبل»، عن التدخلات التجميلية التي أجرتها بالفعل، موضحة أنها خضعت لعملية تجميل في أنفها منذ بداياتها في مجال التمثيل، بالإضافة إلى حقن «الفيلر» لشفتيها. وفي المقابل، نفت تماماً إجراء أي تجميل في منطقة الخدين، مؤكدة أنها من ملامحها الطبيعية.

وأوضحت الفنانة أنها لا تمانع الإجراءات التجميلية البسيطة التي تهدف للحفاظ على نضارة البشرة كنوع من العناية الدورية، بشرط ألا تؤدي إلى تغيير شخصية وملامح الوجه أو الوصول إلى مرحلة التشويه.

واستشهدت طافش بنجمات حافظن على جمالهن وتعابير وجوههن الحقيقية مع التقدم في العمر، مثل القديرة منى واصف، وسامية الجزائري، وصباح الجزائري التي وصفتها بـ«القمر»، مشددة على أن لكل مرحلة عمرية جمالها الخاص الذي لا يختفي بل يتبدل بطريقته الخاصة.

المصري اليوم