رحمة محسن: لا أغفر الخيانة.. ورفضت الزواج من رجل أعمال

كشفت المطربة رحمة محسن تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، وتحدثت عن تعرضها للخيانة وموقفها من الارتباط والزواج مرة أخرى، الى جانب مواصفات شريك حياتها، مؤكدة أن المال والشهرة لم يغيرا من شخصيتها أو علاقتها بأصدقائها والمقربين منها.

جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامي هشام السيوفي في برنامج “في السر”، الذي يقدمه على “إنستغرام”، حيث تحدثت رحمة محسن بصراحة عن عدد من جوانب حياتها الشخصية والفنية.

رحمة محسن: تعرضت للخيانة ولا أغفرها

وقالت رحمة محسن إنها تعرضت للخيانة من شخص كانت تجمعها به علاقة عاطفية، معتبرة أن الخيانة تجربة يمكن أن يتعرض لها الإنسان، وأن ما حدث في النهاية “نصيب”.

وأضافت: “اتعرضت للخيانة، وكل الناس بتتخان، واتخانت من حبيب، وده نصيب، بس أنا مبغفرش الخيانة خالص، ولو الشخص رجع معتذر وموجوع مش هسامح ولا هركز”.

وأكدت أنها لا ترى إمكانية للعودة الى العلاقة بعد حدوث الخيانة، حتى إذا عاد الطرف الآخر معتذرًا أو نادمًا.

رحمة محسن: رفضت الزواج من رجل أعمال لكن سأتزوج مرة أخرى

وعن إمكانية خوض تجربة الزواج مرة أخرى، أكدت رحمة محسن أنها لا ترفض الارتباط، قائلة: “هتجوز تاني ومتعقدتش ولا حاجة، ومحدش بيعيش لوحده، وكل شيء نصيب في الدنيا”.

وكشفت أنها تلقت بالفعل عرضًا للزواج من رجل أعمال، لكنها رفضت الأمر، موضحة أن المال ليس العامل الأساسي الذي تبحث عنه في شريك حياتها. وقالت: “اتعرض عليا الزواج من رجل أعمال ورفضت”.

رحمة محسن تكشف مواصفات شريك حياتها

وأوضحت رحمة محسن أن أهم ما تبحث عنه في شريك حياتها هو الاحترام والأمان وتحمل المسؤولية، وليس المستوى المادي.

وقالت: “مش عاوزة فلوس في مواصفات شريك حياتي، محتاجة إنه يتقي ربنا فيا ويكون راجل، ومش أي راجل يتقال عليه راجل دلوقتي، ولازم يصون الست اللي معاه”.

وأكدت في الوقت نفسه تمسكها باستمرارها في مجال الغناء، رافضة فكرة التخلي عن عملها مقابل الزواج إذا طلب منها شريكها ذلك.

وأضافت: “مستحيل أوافق أتجوز واحد مقابل إني أسيب مجالي لو طلب مني، أنا موصلتش للي أنا فيه بسهولة”.

رحمة محسن: الشهرة والفلوس مغيرونيش

وتحدثت رحمة محسن عن علاقتها بالشهرة والمال، مؤكدة أن أكثر ما يعني لها هو حب الجمهور، وأن النجاح لم يجعلها تتخلى عن علاقاتها القديمة أو تغير من طبيعتها.

وقالت: “مفيش حاجة فرقتلي في حياتي قد حب الناس، والشهرة والفلوس مغيرونيش، وناسي وصحابي هما هما، وأتمنى أفضل كده طول عمري”.

وأضافت في ختام حديثها: “وأنا مش الأعلى أجر ولا حاجة”.

رحمة محسن: دمعتي قريبة

وكشفت رحمة محسن عن طبيعتها الحساسة وسرعة تأثرها، موضحة أنها من الأشخاص الذين تقترب دموعهم سريعًا عند التأثر بالمواقف المختلفة.

وقالت: “لو وقفت قدام نفسي في المراية هقولها شكرًا، برافو عليكي، وعلى طول بعيط لأن دمعتي قريبة وأي حاجة بتأثر فيا”.

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