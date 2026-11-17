في تعليقه الأول على النجاح الذي حصده فيلمه الجديد “حدوته” وتحقيقه إيرادات تخطّت العشرة ملايين جنيه في أول يومَي عرض له، رغم تزامن عرضه مع انطلاق فعاليات “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”، تحدث الفنان أحمد حلمي عن كواليس التحضير لشخصيته في الفيلم، كاشفاً حرصه على اختيار موضوع يحمل حكاية قريبة من الجمهور وقادرة على التأثير فيه، الى جانب اهتمامه بدراسة تفاصيل الشخصيات والاستعانة بمتخصصين للتأكد من طبيعة تصرفاتها ومدى توافقها مع الواقع.

وقال أحمد حلمي، خلال تصريحات على هامش العرض الخاص للفيلم والذي جاء بعد عرضه تجارياً بيومين، إنه كان حريصاً منذ بداية العمل على أن يكون موضوع الفيلم قادراً على ملامسة مشاعر الجمهور ونيل إعجابهم، موضحاً أن إحساسه بالحكاية دفعه الى اتخاذ قرار تنفيذها ومنحها الوقت الكافي والاهتمام اللازم.

وأضاف: “كنت حريص إن موضوع الفيلم يمس الناس ويعجبهم، وأول ما جالي إحساس بالحكاية دي قلت نشتغل عليه ونديله حقه، كنا بنذاكر وبنسأل متخصصين الشخصية دي تعمل كده ولا لأ؟ إيه الصح والغلط؟”.

أحمد حلمي يكشف رأيه في ردود فعل الجمهور على فيلم “حدوتة”

وعبّر أحمد حلمي عن سعادته بتعليقات الجمهور وأصدقائه على الفيلم، مؤكداً أن تفاعل المشاهدين معه يجعله يشعر بأن المجهود الذي بذله فريق العمل لم يذهب سدىً، خاصة أن التأثير في الناس وإدخال البهجة الى قلوبهم يمثلان جانباً مهماً من طبيعة عمله الفني.

إذ قال: “تعليقات الناس وأصحابي بسطتني، وحسيت إن الواحد تعبه مش بيروح على الفاضي، وفكرة إن الواحد يضحك ويأثر في الناس دي حياتنا، إحنا بني آدمين بنضحك ونعيّط، حتى بيقولوا هم يضحك وهم يبكي، هو نفس الهم، مش حدث مثلاً، البكا مربوط بالهم”.

“حدوتة” يعيد أحمد حلمي الى السينما بعد غياب أربع سنوات

ويشهد فيلم “حدوتة” عودة أحمد حلمي الى شاشة السينما بعد غياب لنحو أربع سنوات، في تجربة تراهن على قصة إنسانية ذات أبعاد نفسية، تمزج بين الدراما وكوميديا الموقف، بعيداً عن القوالب الكوميدية التقليدية التي ارتبط بها عدد من أعماله السابقة.

ويشارك في بطولة الفيلم الى جانب أحمد حلمي، كلٌ من: أمينة خليل، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ورحمة أحمد، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف.

وعلى المستويين الجماهيري والتجاري، حقق الفيلم إيرادات بلغت 24 مليون جنيه خلال يومَي عرض، وفقاً للأرقام الواردة في البيانات المتداولة عن العمل، وسط ترقب لما يمكن أن يحققه خلال فترة عرضه، وإمكانية تقدّمه ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية، خاصة مع الشعبية التي يتمتع بها أحمد حلمي في مصر والعالم العربي.

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