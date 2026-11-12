مقتنيات أحمد زكي تعود الى الواجهة من جديد وأسرته تتقدّم ببلاغ عاجل

جدّدت أسرة الفنان الراحل أحمد زكي المطالبة بكشف مصير مقتنياته الفنية والشخصية المفقودة، داعيةً الجهات المختصة في مصر، وفي مقدّمها وزارة الثقافة، الى فتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة ما جرى لهذه المقتنيات والعمل على استعادتها، تمهيداً لإيداعها في أحد متاحف الفن المصري، بما يتيح توثيق مسيرة الفنان الراحل وعرض تراثه أمام الجمهور والأجيال الجديدة.

وتجدّد الحديث عن أزمة مقتنيات أحمد زكي بالتزامن مع حلول الذكرى السابعة لوفاة نجله الوحيد هيثم أحمد زكي، التي وافقت السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في ظل ارتباط بداية الأزمة بوفاة الابن عام 2019، وما أعقبها من تطورات بشأن الشقة التي كانت تضم مقتنيات والده.

شقيقة أحمد زكي: ناشدنا وزارة الثقافة مراراً ولا استجابة

وقالت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، إن الأسرة ناشدت مراراً وزارة الثقافة والجهات المختصة في مصر، وطالبت بإعادة فتح ملف مقتنيات شقيقها المفقودة، إلا أن هذه المناشدات لم تسفر عن تحرك ملموس، ووصفت الملف بأنه “متجمّد”.

وأضافت في تصريحات صحافية أنها تعتقد أن هناك حلقة مفقودة في واقعة اختفاء المقتنيات، خاصة في ظل الروايات المتداولة بشأن بيع رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، الشقة التي كانت تضم هذه الممتلكات عقب وفاة هيثم.

وأوضحت أن كل المقتنيات الفنية والشخصية الخاصة بأحمد زكي كانت محفوظة داخل منزل نجله وبين ممتلكاته في محافظة الجيزة حتى وفاة هيثم عام 2019.

ونفت منى شقيقة أحمد زكي وجود أي مقتنيات شخصية أو فنية تخص شقيقها الراحل داخل منزل الأسرة في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، أو لدى أيٍ من شقيقاته الثلاث من والدته، مؤكدةً أن المنزل الذي نشأ فيه أحمد لا يزال قائماً حتى الآن، لكنه لا يضم مقتنياته التي تتطلع الأسرة الى استعادتها.

وجدّدت شقيقة الفنان الراحل مطالبتها بفتح تحقيق عاجل لكشف مصير المقتنيات وإعادتها، مشددةً على أن مطلبها ومطلب شقيقتيها ليس إعادة هذه الممتلكات الى الورثة، وإنما إيداعها في أحد متاحف الفن المصري، لتكون متاحة أمام الجمهور والأجيال الجديدة، وتوثّق جانباً من مسيرة فنية استثنائية.

ورأت أن مقتنيات أحمد زكي ليست مجرد ممتلكات شخصية، بل تشكّل جزءاً من الذاكرة الفنية المصرية، لما تحمله من دلالات على مسيرة أحد أبرز نجوم السينما المصرية.

بداية أزمة مقتنيات أحمد زكي بعد وفاة نجله هيثم

تعود فصول الأزمة الى وفاة هيثم أحمد زكي عام 2019، إذ آلت تركته قانوناً الى أخيه غير الشقيق رامي عز الدين بركات، ابن الفنانة الراحلة هالة فؤاد من زوجها الثاني، بعدما أقرّت الجهات المختصة أحقيته في الميراث بصفته الوريث الشرعي الوحيد.

وبحسب الروايات المتداولة بشأن الأزمة، فإن رامي عز الدين، الذي يقيم خارج مصر وتحديداً في لندن، استعان بوكيله القانوني المحامي بلال عبد الغني لإدارة التركة والتصرف بها، قبل أن تُثار أزمة حول بيع الشقة التي كانت تُستخدم مكتباً للفنان أحمد زكي في منطقة الهرم، والتي قيل إنها كانت تضم عدداً من مقتنياته الشخصية والفنية.

وشمل البيع، وفقاً لما تمّ تداوله، أثاث الشقة ومحتوياتها، بينما أعلن المحامي في وقت لاحق أن التصرف اقتصر على الأثاث المتهالك، وأن الأوراق والوثائق المهمة جرى وضعها في صندوق أمانات.

لكن الجدل تصاعد مع تداول أخبار عن بيع وثائق نادرة وسيناريوهات أفلام وملابس ارتداها أحمد زكي في عدد من أشهر أعماله السينمائية، وهو ما أثار التساؤلات والغضب بين أفراد أسرته ومحبيه، وأعاد طرح قضية الحفاظ على تراث الفنان الراحل.

اتّهامات متبادَلة بين رامي عز الدين ومحامي التركة

ومع تصاعد الأزمة، انتقلت الخلافات بين رامي عز الدين ومحاميه الى ساحات القضاء، بعدما حصلت بينهما مشكلات حول إدارة التركة ومصير المقتنيات.

واتهم رامي عز الدين المحامي بلال عبد الغني بالتلاعب به واستغلال التوكيل الممنوح له للاستيلاء على مقتنيات نادرة، قبل أن يعلن إلغاء التوكيل وتحرير محضر ضده.

في المقابل، دافع المحامي عن موقفه، مؤكداً أن المقتنيات تمّ الاحتفاظ بها لديه بغرض التنسيق لإنشاء متحف يضم تراث الفنان الراحل، لتدخل الأزمة مرحلة جديدة من تبادل الاتهامات والروايات بشأن مصير الممتلكات.

ولم تتوقف أزمة مقتنيات أحمد زكي عند الخلافات القانونية بين رامي عز الدين ومحاميه، بل امتدت الى ما أُثير إعلامياً بشأن اختفاء سيارات كانت مملوكة للفنان الراحل، الى جانب مقتنيات أخرى قيل إنها اختفت من شقته في منطقة المهندسين بعد بيعها.

مجلة لها