سيرين عبد النور بلقطات عفوية تفترش الأرض وتكوي فستانها

في لقطة تجمع بين العفوية والبساطة، شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها مقطع فيديو طريفاً من كواليس أحدث إطلالاتها، لتثبت أن الأناقة لا تخلو من المواقف العفوية. ففي الفيديو، ظهرت سيرين وهي تفترش الأرض بهدوء وتركيز، وتقوم بكيّ فستانها الوردي الفاتح بنفسها باستخدام مكواة صغيرة، في مشهد يعكس تواضعها وروحها المرحة، وجاء الفيديو مرفقاً بعبارة لطيفة تصف فيها نفسها بـ “سندريلا قبل وبعد الساعة ١٢”.

هذه العفوية التي أظهرتها سيرين قبل أن تتحول إلى “سندريلا” الساحرة، تعكس اهتمامها بأدق التفاصيل، وتُظهر وجهاً آخر للنجمة بعيداً عن الأضواء والتكلف.

عودة ملكية إلى عالم الأزياء بعد عقدين

وجاءت هذه الإطلالة بعد عودة قوية لسيرين عبد النور إلى شغفها الأول في عالم الأزياء، إذ سجلت النجمة اللبنانية حضوراً استثنائياً في “أسبوع الموضة في دبي”، لتعود بذلك إلى منصات العرض بعد غياب دام نحو 20 عاماً.

وقد جاءت هذه العودة بلمسة عالمية، حيث اختارتها المصممة الهندية بالافي بوري لتكون الوجه الأبرز في عرضها، مقدمة الإطلالة العرائسية الختامية لمجموعتها “Beyond Borders” (بلا حدود) لموسم ربيع وصيف 2027. هذه الخطوة تؤكد أن سيرين لا تزال رقماً صعباً في عالم الأناقة، وأن جاذبيتها كعارضة أزياء لم تفقد بريقها عبر السنوات.

“تيك تاك”: تجربة درامية جديدة ومغامرة رقمية

وبالتوازي مع تألقها في عالم الموضة، تواصل سيرين عبد النور مسيرتها الفنية بخطوات مبتكرة. إذ تطل على جمهورها من خلال تجربة درامية جديدة ومختلفة في مسلسل “تيك تاك”، الذي انطلق عرضه مطلع أكتوبر عبر منصة “سين” الرقمية.

يتميز هذا العمل بكونه مصمماً خصيصاً للمشاهدة عبر الهواتف الذكية، حيث يقدم قصة بوليسية مشوقة في 50 حلقة قصيرة تعتمد على الإيقاع السريع والتكثيف الدرامي. وتُعد هذه الخطوة مغامرة جريئة من نجمة صف أول لدخول سوق الإنتاج المخصص للمنصات الرقمية السريعة.

وتجسد سيرين في المسلسل، الذي كتبته سارة عطا الله وأخرجته رندا علم، شخصية “تمارا”، وهي سيدة أعمال تواجه اتهاماً بارتكاب جريمة قتل غامضة. وتتوالى الأحداث في قالب من التشويق، حيث يتولى ضابط في الإنتربول (يلعب دوره أنس طيارة) التحقيق في القضية، بمشاركة نهلا داود ومحمد عقيل. وتضع هذه الحكاية البوليسية قدرات سيرين في اختبار جديد للحفاظ على تماسك القصة وتشويقها ضمن دقائق محدودة.

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