ياسمين عبد العزيز تكشف سبب غيابها عن دراما رمضان 2027 وتعلن مفاجأة لجمهورها

كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن أسباب غيابها عن الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2027، موضحة أنها لن تتمكن من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل بسبب ضيق الوقت، ورغبتها في اختيار عمل فني مميز يليق بجمهورها.

وقالت ياسمين عبد العزيز، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إنها تحرص على اختيار موضوع جيد وسيناريو قوي قبل الموافقة على أي عمل جديد، مشيرة إلى أنها تتمنى العودة إلى الدراما الرمضانية في موسم 2028.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بردود فعل الجمهور على فيلمها الجديد «خلي بالك من نفسك»، مؤكدة أنها ، وأنها سعيدة بالنجاح الذي حققه والتفاعل الكبير من الجمهور

ياسمين عبد العزيز تستعد لمفاجأة سينمائية

وعلى صعيد آخر، كشفت ياسمين عبد العزيز عن استعدادها لتقديم فيلم سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة لجمهورها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول العمل.

كما أهدت الفنانة تكريمها في مهرجان the best إلى أسرتها وأهلها وأولادها، معربة عن سعادتها بالتكريم وبالنجاح الذي حققه فيلم «خلي بالك من نفسك» و مسلسل و ننسي الي كان

واختتمت ياسمين عبد العزيز حديثها بالتأكيد على تطلعها لتقديم أعمال فنية جديدة تنال إعجاب جمهورها خلال الفترة المقبلة.

صدى البلد