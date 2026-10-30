مايا دياب بتنورة قصيرة بنقشة الحمار الوحشي… جرأة الموضة بلمسات ذهبية

تمكنت النجمة مايا دياب مجدداً من تأكيد حضورها المميز في عالم الموضة، من خلال اختياراتها التي تجمع بين الجرأة والابتكار، إذ لا تتردد في اعتماد التصاميم غير التقليدية التي تعكس شخصيتها الجريئة وأسلوبها المتجدد. وفي أحدث ظهور لها، خطفت مايا الأنظار بإطلالة عصرية ارتكزت على صيحة التنورة القصيرة بتفاصيل أنيقة.

مايا دياب بالتنورة القصيرة بنقشة الحمار الوحشي

اختارت النجمة اللبنانية تنورة قصيرة بقصة ضيقة تبرز القوام، وجاءت بنقشة الحمار الوحشي (Zebra Print) التي تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، مع خطوط متعرجة وغير منتظمة تضفي على التصميم طابعاً حيوياً. وتتميز التنورة بقصتها القصيرة التي تصل إلى أعلى الفخذ، ما يمنحها حضوراً جريئاً يتناسب مع أسلوب مايا دياب في اختيار الأزياء. كما ساهمت النقوش المتباينة في جعلها القطعة الأساسية في الإطلالة، خصوصاً مع اعتماد بقية العناصر بألوان محدودة، بتنسيق لافت من دار “سان لوران” (Saint Laurent).

ونسّقت مايا التنورة مع توب أسود بسيط بقصة ناعمة، جاء بمثابة قاعدة هادئة تبرز تفاصيل النقشة الحيوانية، وتمنح الإطلالة توازناً بعيداً عن المبالغة. وجاءت الإطلالة لتسلّط الضوء على قدرة القطع الجريئة على التحول إلى خيارات أنيقة ومميزة، خصوصاً عندما تترافق مع تنسيق دقيق يجمع بين الألوان والخامات المختلفة، بعيداً عن الإطلالات الكلاسيكية المعتادة.

جاكيت ذهبي معدني يضفي لمسة فاخرة

أما القطعة الأكثر لفتاً للأنظار، فكانت الجاكيت الذهبي المعدني الذي اختارته مايا دياب من ألكسندر فوتيير (Alexandre Vauthier)، إذ جاء بخامة لامعة تشبه رقائق الذهب، تعكس الضوء بطريقة جذابة وتمنح التصميم حضوراً استثنائياً.

وبرز الجاكيت بقصة واسعة وأكتاف محددة، مع ياقة عريضة وأكمام طويلة، فيما أضفت تفاصيل الحزام عند الخصر لمسة أنثوية على التصميم. وجاءت قصته القصيرة نسبياً لتنسجم مع التنورة القصيرة، وتخلق توازناً بين حجم الجاكيت الواسع والقصة الضيقة للتنورة. كما أضفى البوط الطويل بنقشة الفهد بُعداً مميزاً على الإطلالة، لتبدو وكأنها مستوحاة من أجواء الموضة الشبابية المعاصرة.

ولم تحتج مايا دياب إلى الكثير من الإكسسوارات، إذ اكتفت بتفاصيل بسيطة سمحت للجاكيت الذهبي والنقشة الحيوانية بالاستحواذ على الاهتمام.

شعر مايا دياب الأشقر ومكياج يبرز ملامحها

من الناحية الجمالية، تركت مايا دياب شعرها الأشقر الطويل بتدرجات ذهبية دافئة، ينسدل بتموجات واسعة على الكتفين، أضفت حركة طبيعية على الإطلالة. ولفتت الأنظار أيضاً بإكسسوار الشعر المعدني الصغير الذي ثبّتت به خصلات من الجهة الأمامية، في تفصيل بسيط أضاف لمسة عصرية إلى تسريحتها. أما المكياج فجاء بأسلوب جذاب ارتكز على إبراز العينين بالرموش الكثيفة والظلال الترابية، مع بشرة موحدة ومضيئة وأحمر شفاه نيود وردي.

آخر أعمال مايا دياب الفنية

على الصعيد الفني، تواصل مايا دياب نشاطها الغنائي، إذ أطلقت في الصيف أغنيتها “غريبة”، وهي عمل مصري إيقاعي يحمل أجواء صيفية، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع هادي شرارة. وصُوّر العمل بإدارة المخرج رجا نعمة، ضمن معالجة بصرية تقوم على التناقض بين شخصيتَي الملاك والشيطان.

مجلة لها