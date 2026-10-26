ناهد السباعي تخطف القلوب بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة السينمائي

في ليلة سينمائية اتسمت بالدفئ والتألق الساحر استطاعت الفنانة ناهد السباعي أن تخطف الأضواء وعدسات المصورين علي السجادة الحمراء خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي يقام في البحر الأحمر. وخطفت الأنظار منذ الوهلة الأولي بفستان أزرق ساحر جاء بتصميم مفعم بالرقي والنعومة التي أظهرت ملامحها الشرقية الأصيلة.

ولم تكن الإطلالة مجرد خيار للأناقة العابرة ،بل حملت في طياتها تفاصيل وذكريات خاصة ربطت بين روح النجمة وإرثها الفني والمكاني العريق مما أضفي علي حضورها الأناقة والجمال.

واعتمدت الفنانة ناهد السباعي لمسات جمالية دافئة وماكياج ناعم عكس بريق عينها وبساطة حضورها الطاغي، ليحاكي سحر المدينة الساحرة في البحر الأحمر.وعبرت الفنانة ناهد السباعي في كلمه لها علي هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بالسعادة والفخر مؤكدة أن لكل دورة في هذا المهرجان طابعا خاصاً وشغفا يتجدد وأن اختيارها اللون الأزرق في إطلالتها جاء ليعبر عن حالة الوفاء والمحبة والسلام الداخلي التي تحملها لجمهورها.

بوابة روز اليوسف