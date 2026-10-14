منة فضالي لـ أحمد السقا: «بحبك أوي يا صاحبي ودايما مجمع الحبايب»

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، ظهرت خلالها برفقة الفنان أحمد السقا، والفنانة إلهام شاهين، والفنان هاني رمزي، وعدد من الأصدقاء.

وعلقت منة فضالي على الصورة قائلة: «أحلى ساموراي في الدنيا، بحبك يا صاحبي أوي، ودايما مجمع الحبايب والغاليين».

وكان تعرض ياسين أحمد السقا، نجل الفنان أحمد السقا، لإصابة في الرباط الصليبي، استدعت خضوعه لجراحة، وسط متابعة أسرته لحالته الصحية والاطمئنان على تطورات وضعه الصحي.

وحرص الفنان أحمد السقا على التواجد إلى جوار نجله خلال هذه الفترة، لمساندته ودعمه أثناء تلقيه الرعاية الطبية والخضوع للعملية الجراحية.

المصري اليوم