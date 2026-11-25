كشفت الفنانة منة شلبي عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير مسلسل «عنبر الموت»، المقرر انطلاق عرضه على منصة «شاهد» الخميس 26 نوفمبر الجاري، مؤكدة أن طبيعة الشخصية التي تقدمها، وما تحمله من تركيبات نفسية معقدة، فرضت عليها مجهودا خاصا خلال التحضير والتصوير.

وقالت منة شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية على هامش الاحتفال بالمسلسل، إن العمل يقدم شخصية ذات سمات سيكوباتية بشكل مختلف، وهو ما تطلب منها دراسة تفاصيلها النفسية وطريقة تفكيرها وتعاملها مع المواقف المختلفة، مشيرة إلى أن طبيعة الأحداث فرضت عليها تحديات نفسية وعصبية طوال فترة التصوير.

وأضافت أن الشخصية تمر بالعديد من الصراعات والانفعالات، وهو ما احتاج إلى تركيز كبير لفهم أبعادها وتقديمها بصورة تتناسب مع طبيعة العمل، الذي يطرح مجموعة من الشخصيات المتشابكة في إطار درامي يحمل قدرا كبيرا من التشويق والغموض.

ونفت منة شلبي وجود أي ارتباط بين أحداث مسلسل «عنبر الموت» وقضية عايدة نور الدين، مؤكدة أن العمل لا يتناول هذه القضية، وأن الأحداث والشخصيات المطروحة تنتمي إلى المعالجة الدرامية الخاصة بالمسلسل.

تتحدث منة شلبي اسكندراني في أحداث المسلسل، كونها تعيش هي ووالدها في الإسكندرية، وتعمل ممرضة ماهرة باحدى المستشفيات الحكومية، وتواجه أزمة نفسية شديدة بعد وفاة زوجها أحمد خالد صالح وهو في شبابه وبداية حياتهما معا، وبعدها تنقلب حياتها رأسا على عقب.

وتبدأ الأحداث بالحكم على نادية بالإعدام، قبل أن يظهر محام يحاول مساعدتها والبحث عن ثغرة قانونية لإنقاذها، لتبدأ في رواية تفاصيل القضايا المنسوبة إليها، وتتوالى المفاجآت حول حقيقة ما جرى.

ويشارك في بطولة المسلسل، المكون من 12 حلقة، كل من بسمة، ورشدي الشامي، وعلي قاسم، وحمزة العيلي، وأحمد خالد موسى، وهو من تأليف وإشراف على الكتابة لمريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج أحمد طارق ، ويعرض عبر منصة «شاهد» بواقع 3 حلقات أسبوعيا.

المصري اليوم