شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي ظهرت خلالها بإطلالة لافتة، خطفت بها أنظار متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ياسمين عبد العزيز مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع فيسبوك، ظهرت خلالها مرتدية إطلالة باللون الأبيض، ونسقت معها معطفًا من الفرو باللون الأحمر الداكن، في جلسة تصوير اتسمت بطابع أنيق، واكتفت بالتعليق على الصور بثلاثة قلوب حمراء.

ومؤخرا، حصدت ياسمين عبد العزيز جائزة أفضل ممثلة كوميدية في السينما، وجائزة أفضل ممثلة دراما، إلى جانب جائزة أفضل مسلسل في رمضان 2026، وعلقت على الصورة مستعرضة الجوائز الثلاث.

وكانت وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة إلى منتقديها، عقب تكريمها وحصولها على جائزتي أفضل ممثلة دراما وأفضل ممثلة سينما.

وقالت ياسمين عبدالعزيز خلال تكريمها في حفل في حفل «The Best»: «بقول لكل اللي بيحاربوني أنا بشتغل وباخد جوائز»، في تصريح انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصري اليوم