ريهام عبد الغفور تروي أصعب أسرار طفولتها: شخص مقرب للأسرة تحرش بي ووالداي لم يعرفا

تحدثت ريهام عبد الغفور عن تعرضها للتحرش عندما كانت في السادسة من عمرها، على يد شخص قريب من أسرتها ويحظى بثقتهم.

وأكدت ريهام عبد الغفور، خلال مقابلة في بودكاست “منا وفينا” مع الإعلامية هبة حيدري الذي يعرض عبر قناة ومنصة المشهد أن هذه التجربة تركت أثرًا نفسيًا عميقًا استمر معها سنوات طويلة، حتى وصلت إلى سن الأربعين وهي لا تزال متأثرة بما حدث، بسبب عدم قدرتها على الحديث عن الواقعة في طفولتها.

وكشفت ريهام عبد الغفور أن والديها لم يعرفا تفاصيل ما تعرضت له إلا من خلال ظهورها الإعلامي، وأنهما أصيبا بصدمة شديدة بعدما شاهدا حديثها، خاصة والدها الذي كان يعتبر الشخص المتورط قريبًا منه.

وأضافت ريهام عبد الغفور أنها كانت تخاف من هذا الشخص وتختبئ أسفل طاولة الطعام عندما يأتي إلى منزل الأسرة، كما شعرت بالارتياح بعد وفاته، قبل أن تدرك لاحقًا قسوة هذا الشعور بالنسبة لطفلة مرت بتجربة مؤلمة.

وأوضحت ريهام عبد الغفور أن ما تعرضت له جعلها شديدة الحذر في التعامل مع الآخرين، خاصة فيما يتعلق بأطفالها، مؤكدة أنها لا تستطيع منح أي شخص ثقة كاملة عليهم، كما ترفض تركهم مع الآخرين بسهولة، حتى لو شعر أبناؤها أحيانًا بأنها تقيد حريتهم.

بوابة روز اليوسف