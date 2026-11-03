“إنت كنت وين” .. حسن كدكه يعيد تعريف الإبداع وسط تفاعل جماهيري كبير “أوعديني وكلمني حاول حس بي”

جمهور يصطف حوله في كل حفل، يؤدي بإحساس عال، يختار أغانيه بعناية، يطرب كل من يستمع إليه، ليُطرح سؤال: إنت كنت وين؟

تفاجأ جمهور التواصل الاجتماعي في السودان بانتشار مجموعة من الأغاني لفنان لم يكن يجد حظاً من الإعلام في سنوات سابقة، “حسن الحاج الشهير بـ حسن كدكه”.

وظهر حسن كدكه وهو يؤدي مجموعة من الأغاني المختارة بعناية وسط تفاعل كبير من المحيطين حوله في حفلات تبدو في مناسبات مختلفة.

وتباينت تعليقات جمهور المنصات الرقمية داخل وخارج السودان حول هذا الظهور، فمنهم من سأل: انت كنت وين يا معلم؟ ومنهم من لاحظ اختلاف ظهور الفنان حتى في اختياره لملابسه قبل اختيار أغانيه.

وقارنت الجماهير أداء الفنانين الشباب مع أداء حسن وقالوا بإن كدكه قد أعاد تعريف الإبداع بهذه الإحساس العالي وقدرته على جعل الجميع في حفلاته يتفاعلون معه.

وغنى حسن كدكه : أوعديني بكلمة منك، وديمة في العشاق، كلمني حاول حس بي عاتبني خت اللوم علي، وغيرها من الروائع.

وقال بعض المتابعين بأن حسن كدكه موجود على حفلات المناسبات في ولاية نهر النيل – شندي منذ عدة سنوات، لكنه لم يجد حظاً في الظهور الإعلامي.

نماذج من إبداعات حسن كدكه:

رصد وتحرير – “النيلين”