«بتعجزونى وأنا مش مكرمشة».. شمس البارودي تهاجم المتلاعبين بصورها بالذكاء الاصطناعي

أثارت الفنانة شمس البارودي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عبّرت عن استيائها من تداول صور لها جرى تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن الصور المتداولة لا تعكس ملامحها الحقيقية، وأنها لم تخضع لعمليات تجميل، كما شددت على اعتزازها بعمرها وشكلها الطبيعي

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «بتعجزونى في صور بالذكاء قصدين، ودي صورى الأسبوع الماضي، يعنى مش مكرمشة ولا عاملة عمليات نفخ ولا تصغير ولا تكبير زى منا ربنا مكبرنى بشكل محترم على رأي صديقة حبيبة إعلامية بتقولى وشك مابيبنش عليه خطوط عريضة اللي بتحصل لكبار السن».

وأضافت: «أنا تميت 81 الحمدلله ونشيطة ورياضية وبحب سنى وشكلى واستعملت أديا في خدمة بيتى وولادى، ف اتلهوا وحطى صورى بتاعتى دلوقتي ماتلعبوش فيها يا مرضي، ده إنتوا فعلآ عبط أوي أوى كده ليه بجد».

المصري اليوم