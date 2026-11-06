النقيب وراه نجوم.. فنانون دعموا أشرف زكي بعد أزمة بلاغ لقاء سويدان

تصاعدت خلال اليومين الماضيين حالة من الجدل داخل الوسط الفني، بعد دخول نقابة المهن التمثيلية في أزمة على خلفية البلاغ الذي تقدمت به الفنانة لقاء سويدان ضد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والذي تضمن اتهامات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية داخل النقابة، من بينها ملفات مرتبطة بالتعاقدات الخاصة بعدد من المسارح وأعمال التطوير والترميم وتصوير مسلسل «تياترو» داخل مسرح النهار التابع للنقابة.

وطالبت لقاء سويدان بفحص الوقائع التي تضمنها البلاغ ومراجعة المستندات والتعاقدات محل الشكوى، بينما تظل الاتهامات الواردة في البلاغ محل فحص وتحقيق، ولا تعني بمجرد تقديمها ثبوت ارتكاب مخالفات أو صدور حكم قضائي بشأنها.

الأزمة لم تتوقف عند الجانب القانوني، وإنما امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الساعات الماضية موجة من رسائل الدعم والمساندة لأشرف زكي، شارك فيها عدد كبير من نجوم الفن، مؤكدين ثقتهم في تاريخه النقابي ومواقفه تجاه الفنانين.

يسرا

وأعلنت الفنانة يسرا دعمها الكامل لأشرف زكي، مؤكدة أنها لمست بنفسها حجم الجهد الذي يبذله من أجل النقابة وأعضائها.

وقالت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «الدكتور أشرف زكي، أنت نقيبي وأفتخر بيك، وبكل المجهود اللي بتبذله من أجل النقابة وأعضائها وكيان الفن المصري».

وأضافت أنها شاهدت بنفسها حرصه على الوقوف إلى جانب كل فنان، الكبير قبل الصغير، والحفاظ على كرامة الفنان وحقوقه، مؤكدة: «أنا متمسكة بيك كنقيب»، وموجهة له كل الدعم والاحترام والتقدير.

نبيلة عبيد

ووجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة قوية إلى أشرف زكي، نشرت خلالها صورة تجمعهما، وأكدت أن منصب نقيب الممثلين بالنسبة له لم يكن مجرد لقب أو وجاهة.

وكتبت نبيلة عبيد، عبر انستجرام: «الأستاذ أشرف زكي.. الرجل المحترم، والفنان الراقي، والإنسان صاحب المواقف الأصيلة»، مشيرة إلى أنه جعل المنصب «مسؤولية ورسالة»، وأن شغله الشاغل هو الممثل وكرامة الفنان والحفاظ على حقوقه وبيته النقابي.

واختتمت رسالتها قائلة: «أشرف زكي.. كل الاحترام لرجل جعل الفنان وكرامته في مقدمة أولوياته.. نقيبي وأفتخر».

نيللي كريم

أما الفنانة نيللي كريم، فوصفت أشرف زكي بأنه «الراجل المحترم الخلوق» الذي كان ولا يزال «ضهر وسند لفنانين كتير على مدار سنين طويلة».

وأكدت أن قيمة النقيب تظهر في وقت الشدة، مشيرة إلى أن هناك مواقف كثيرة تثبت أن النقابة ليست مجرد منصب، وأن النقيب الحقيقي هو من يقف بجوار زملائه وقت الأزمات.

واختتمت رسالتها بالتأكيد: «أنت نقيبي وأفتخر بيك»، معربة عن تقديرها لكل ما يقدمه للفنانين.

ياسر جلال

وأعلن الفنان ياسر جلال دعمه لأشرف زكي، قائلًا: «كل الدعم لأستاذي وأخى الدكتور أشرف زكى، فقد قدم الكثير والكثير من أجل الفنانين ومواقفه الإنسانية تجاه الجميع لا يمكن أن ينكرها أو ينساها أحد».

روجينا

وكانت الفنانة روجينا من أوائل الداعمين لأشرف زكي، ونشرت صورته عبر حسابها على «إنستجرام»، وكتبت: «إن الله يدافع عن الذين آمنوا.. نقيبي وأفتخر.. أشرف زكي».

منة فضالي

أما منة فضالي، فاختارت لهجة أكثر حدة في الدفاع عن أشرف زكي، ونشرت صورته عبر «إنستجرام»، قائلة: «الدكتور بتاعنا يا عالم خط أحمر، اللي عنده كلمة حلوة يقول، واللي معندوش يأكل سد الحنك أحسن له».

واختتمت رسالتها: «في حب الدكتور أشرف زكي.. وراك جيش يا ريس».

شيماء سيف

ووجهت الفنانة شيماء سيف رسالة مباشرة لأشرف زكي عبر خاصية «ستوري»، قالت فيها: «دكتور أشرف زكي نقيبي المحترم الغالي، ربنا يوفقك دايمًا في أداء رسالتك أنت وكل أعضاء مجلس النقابة المحترمين الشرفاء».

بدرية طلبة

كما أعلنت الفنانة بدرية طلبة مساندتها لأشرف زكي، وكتبت: «نقيبي وأخويا الكبير مقام وأستاذي وسندي وأفتخر، هيفضل اسمك في العالي».

دينا الشربيني وديانا هشام

واكتفت الفنانة دينا الشربيني برسالة مختصرة، كتبت فيها: «دكتور أشرف زكي.. نقيبي وأفتخر».

كما وجهت الفنانة ديانا هشام رسالة مماثلة قالت فيها: «دكتور أشرف زكي نقيبي وأفتخر».

منير مكرم وإيهاب فهمي

وشارك الفنان منير مكرم في حملة الدعم، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «نقيبي وأفتخر».

كما نشر الفنان إيهاب فهمي عبر خاصية «ستوري» على «إنستجرام» رسالة مختصرة قال فيها: «نقيبي وأفتخر».

كريم سامي مغاوري

وكتب الفنان كريم سامي مغاوري عبر «فيسبوك» مؤكدًا أن والده، الذي عمل مع أشرف زكي لسنوات داخل مجلس نقابة المهن التمثيلية، كان يصفه بأنه «رجل شريف».

وأضاف أن أشرف زكي تعرض لهجمات مماثلة من قبل، وكان يخرج منها منتصرًا، مؤكدًا دعمه له بقوله: «في ضهرك يا دكتور أشرف دايمًا».

إسلام إبراهيم

وكتب الفنان إسلام إبراهيم رسالة مطولة، تحدث خلالها عن علاقته الشخصية بأشرف زكي، قائلًا: «أنا دخلت بيت دكتور أشرف كأخ وأب مش بس نقيب، لأن بيته وقلبه مفتوحين لكل الناس ولكل حد بيحتاجله».

وتحدث عن مواقف جمعته به داخل منزله، مشيرًا إلى ما وصفه بالأجواء الأسرية التي عاشها معه، كما أشاد بدوره في المهرجانات المسرحية والدرامية ورعايته للشباب والمواهب الجديدة.

واختتم رسالته بقوله: «دكتور أشرف زكي نقيبي وأفتخر».

حمزة العيلي

وأكد الفنان حمزة العيلي أن دعمه لأشرف زكي لا يرتبط بموقف بعينه، وقال: «بعيدًا عن موقف بعينه وكامل احترامي للجميع، أقول كلمة حق إن نقيبنا الدكتور أشرف زكي لم يتأخر على أحد في أزمة أو طلب أو ما شابه».

وأشار إلى أن لديه مواقف إنسانية ومهنية لا تُنسى معه ومع عدد كبير من زملائه في الوسط الفني.

محمد محمود عبد العزيز

ووجه الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز رسالة تقدير لأشرف زكي، كتب خلالها: «دكتور أشرف زكي.. مواقفك الإنسانية والمهنية والنقابية معروفة، وقيمتك ومكانتك كبيرة عندنا، ليك مني كل المحبة والتقدير والاحترام».

كما طلب من متابعيه قراءة الفاتحة والدعاء لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز ولكل الراحلين.

رانيا محمود ياسين

كما أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين دعمها لأشرف زكي، موجهة له التحية والتقدير، ومشيدة بعطائه ودوره في خدمة أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

صدى البلد